Les Decennals de Valls, de generació en generació

Compte enrere per a les Festes Decennals de Valls. En una setmana començaran deu dies d'actes culturals i religiosos en honor a la patrona de la ciutat. La Candelera se celebra cada deu anys i marca les etapes vitals dels vallencs. Per a la Marta Roca, que va néixer el 4 de febrer del 2011, seran les seves primeres Decennals. La il·lusió l'aclapara: «M'hauria agradat molt néixer abans per viure les Decennals, me'n moro de ganes». La pandèmia ha obligat a traslladar d'any les festes per primer cop en la història. Fixades l'any 2022, la situació sanitària continua afectant la programació, amb horaris adaptats i aforaments limitats. Amb tot, es faran 525 actes i només queden 6.000 entrades a la venda. Se n'han venut 32.000.

La família Roca i Laguna és l'exemple de quatre generacions de vallencs que han viscut intensament i de manera molt diferent les anomenades Festes de la Llum. La Lourdes Laguna recorda molt bé les de l'any 2001 quan va fer de voluntària a la Kursaal recollint abrics dels assistents als balls. «Va ser una experiència molt maca, sempre que ens veiem amb el grup de voluntaris ho recordem». Ara bé, si hi ha unes Decennals que marquen la seva vida són les darreres perquè va néixer la seva filla petita, que ara té deu anys. «Em fa molta il·lusió aquesta edició, quan va néixer la Marta el seu germà només tenia un any i mig, i ara les gaudirem amb família, sobretot tenim moltes ganes de veure les llums que és el que em va fascinar més en les passades, són espectaculars», assegura.

La Marta diu que a l'escola els han explicat com són aquestes festes. Amb companys de classe participaran en els actes de cultura populars. «El que em fa més il·lusió és l'encesa de les llums, es veuen tan grans, crec que serà molt bonic», opina la petita. Té moltes ganes que comencin i no descarta fer de voluntària quan sigui més gran, com la mare. «Vaig néixer per Decennals, encara et fa més gràcia fer de voluntària, seria molt increïble», diu emocionada. En Pere Roca era molt petit en les darreres Decennals, tenia poc més d'un any i només recorda allò que li han explicat. «Anava al coll del pare a veure els espectacles i actes», detalla. Aquestes festes també seran especials per a ell perquè seran les primeres en plena consciència i perquè les viurà en família.

Més experiència té la Mariona Salat que enguany viurà les seves cinquenes Decennals. La seva família és devota de la Mare de Déu de la Candela i molts dels records estan vinculats als actes religiosos. De fet, es diu Maria Candela en honor a la mare de déu i com molts dels vallencs les festes han marcat la seva etapa vital. «Tinc pocs records de les primeres, només de la trobada de castells a l'Abat Llort, de la processó i de l'ofici, les següents en plena adolescència van ser als concerts i teatres i amb la canalla petita les vam viure més als patis de les escoles i assistint als actes del seguici popular», recorda Salat. Ara, amb els fills grans tornaran a gaudir dels actes culturals. «És una data molt especial a casa, les hem viscut moltíssim perquè som creients», afegeix.

Queden 7 dies

Com cada matí des del 21 d'octubre passat, els vallencs participen del compte enrere del comptador de la cèntrica Font de la Manxa. A set dies de les festes, els operaris s'afanyen a enllestir els últims serrells tècnics per fer possible tots els actes. Valls tindrà 40 escenaris repartits per la ciutat, entre els quals destaquen les tres veles, que s'ubicaran al claustre del Convent del Carme, a la plaça de l'Oli i al barri del Fornàs. De fet, la Vela Principal, acollirà els concerts de gran format i portada des de Roma, es començarà a instal·lar a l'esplanada del Fornàs aquest dissabte.

L'organització ha hagut d'ajustar horaris i formats en quinze dels 525 actes programats per tal d'adaptar-se a les mesures acordades per les autoritats sanitàries. Malgrat que ja no hi haurà toc de queda, es mantindran els canvis d'horaris dels concerts de Don Patricio, La Pegatina i Macaco, de La Oreja de Van Gogh i Rozalén, el del 10 de les Decennals, així com el ball de gala. Tot ells acabaran a mitjanit i es faran amb el públic assegut. En canvi, la resta d'activitats es mantenen en el format anunciat, sense restriccions ni tampoc ajustaments. En concret, es tracta dels actes al carrer, com ara el passis de les lluminàries musicals, el mapping o les activitats de cultura popular, entre d'altres.

32.000 entrades venudes

L'organització celebra que s'hagin venut 32.000 entrades i que només en quedin unes 6.000. «Valls té més de 25.000 habitants, estem molt contents amb les xifres de la venda anticipada», afirma el director artístic de les Decennals, Jordi Bertran. El responsable ha concretat que s'han venut pràcticament totes les localitats de la Vela Principal i ha destacat que s'han ampliat les funcions protagonitzades pels artistes vallencs Mar Ulldemolins, Cristina Murillo i Ricard Farré per tal de donar cabuda a la totalitat del públic. «Faran entre dues i tres sessions més, en part perquè hi havia molta demanda i també per donar compliment a l'aforament del 70%», assenyala Bertran.

A tall d'exemple, també explica que s'han exhaurit les entrades del musical del Petit Príncep o de l'espectacle familiar Bye bye Monster. «Encara queden localitats a espectacles com l'òpera de la La Flauta Màgica, però estem contents perquè tenim molt bona entrada, també es poden aconseguir encara entrades a la setantena de propostes d'espectacles familiars i a la vintena d'activitats a la Fira Castells», remarca el responsable artístic.

Pel que fa a la Trobada de Colles Castelleres de les Festes Decennals, que se celebrarà el diumenge 30 de gener, Bertran ha tret ferro al fet que algunes colles, com la de Barcelona o Sants, hagin anunciat que no hi participaran per la situació de pandèmia. De fet, el director artístic ha insistit que s'han posat damunt de la taula totes les facilitats perquè les colles hi assisteixin, ja que poden optar des de fer pilars de poca envergadura a construccions més importants. «L'esdeveniment marcarà el termòmetre de la salut del món casteller; els castells van ser l'última activitat a reincorporar-se de la cultura popular i la realitat és que han estat molt penalitzats amb els plans de represa», opina.

Superant adversitats

D'altra banda, davant d'algunes veus crítiques, que no veuen amb bons ulls que les Decennals se celebrin per la situació sanitària, Bertran defensa que la decisió de tirar endavant les festes es va prendre a través dels patrons i les comissions que conformen la fundació que organitza la festivitat. «Hem sigut molt respectuosos amb les estructures organitzatives, són molt plurals, amb tantes comissions i gent diferent com té Valls, la ciutat té un ADN cultural de fa molts anys i les Decennals són aquesta expressió», manifesta.

En aquest sentit, Bertran reivindica que Valls ha celebrat les Decennals en anys tant o més complicats que els actuals. L'any 1881 en plena Guerra del Francès es van posposar al mes de desembre. Així mateix, recorda que les festes dels anys 1901, 1911 i 1921 els Xiquets de Valls es trobaven en una situació de decadència i, tot això, subratlla, es van celebrar. «A les fotografies es veu que van fer castells de 6 i que la plaça estava plena a vessar, vivint-lo com mai, i l'any 1941 quan hi havia gent que estava en una situació d'absoluta tristesa amb la ciutat encara amb molts edificis enrunats després de la Guerra Civil, els vallencs van celebrar les Decennals; cada generació ens ha tocat viure una festa, el més important és que tot i la pandèmia intentem ser el màxim de positius i optimistes», conclou.

Declarades Festa Patrimonial d'Interès Nacional el 2010

Des de finals del segle XVIII, concretament des de l'any 1791, Valls celebra aquestes festes en honor a la Mare de Déu de la Candela, patrona de la ciutat. Són unes de les poques festes populars de Catalunya i de l'estat espanyol que tenen lloc amb aquesta periodicitat decennal. Declarades Festa Patrimonial d'Interès Nacional el 2010, l'esperit històric de la celebració queda marcat en el mateix caràcter d'aquestes, que són motiu de recuperació i creació d'elements patrimonials vallencs.

Enguany, les festes commemoraran el centenari de les primeres lluminàries elèctriques amb l'espectacle inaugural Omega, les ja tradicionals ornamentacions de llum de gran format al centre històric i l'impactant mapping Candela'm, el qual es projectarà sobre l'església de Sant Joan Baptista i el campanar de Valls. A més, en el marc de la recuperació patrimonial destaca la reintroducció del Ball de Cavallets, una representació de carrer documentada al segle XVIII. Les festes, que se celebraran del 28 de gener al 6 de febrer, tenen un pressupost de més de 3 milions d'euros.