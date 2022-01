La Pobla de Mafumet dona la benvinguda a la Festa Major del Lledó més segura

Actualitzada 21/01/2022 a les 07:58

Màgia, humor i Joan Dausà

Tot és a punt a la Pobla de Mafumet per a l'imminent inici de la Festa Major del Lledó. Grans i petits esperen l'arribada dels primers actes previstos per endinsar- se en les diferents propostes culturals i lúdiques que farceixen el programa d'actes.L'Ajuntament ha previst una vintena d'activitats que tenen com a denominador comú el caire familiar d'aquestes, la celebració en espais amplis i la priorització de la seguretat. En aquest sentit, l'ús obligatori de mascareta en tot moment, la limitació en l'aforament i l'obligatorietat de mostrar el passaport Covid seran un cop més tres de les mesures que regiran aquests dies festius, amb l'objectiu que tothom pugui gaudir d'unes festes segures.«Hem descartat alguns actes en els quals no podíem oferir totes les garanties, i hem adaptat altres, com la visita al monòlit del Lledó ubicat a Dow, que malauradament i per segon any serà un acte privat i sense participació dels veïns del poble», comenta l'alcalde del municipi, Joan Maria Sardà.Pel que fa a l'activitat pròpiament festiva, tot plegat començarà demà dissabte a les 12 h. Al Pavelló, grans i petits gaudiran amb la 9a edició del festival de màgia Abraca... Pobla!, que oferirà la seva gala familiar amb l'argentí Christian Miró a l'escenari. L'artista presentarà un espectacle que combina el mil·lenari art de les ombres xineses, la ventrilòquia i l'il·lusionisme. Un xou per a tots els públics i que per primera vegada arriba a Catalunya, després d'haver fet temporada al Teatre Príncipe Gran Vía de Madrid. L'endemà diumenge, en sessió de matí i tarda, els infants i joves tenen una cita amb el Parc d'inflables i jocs, que obrirà portes a la Carpa del Pavelló i Parc del Bassal amb una oferta lúdica integrada per un futbolí humà 3x3, un circuit de patinets, un toro mecànic i un trenet. El mateix diumenge arribarà també el torn de la Gran gala internacional de màgia, a les 18h i també al Pavelló. La sessió inclourà les actuacions de Jeff Toussaint (França), Pepe Lirrojo (Aragó) i Fancis Zafrilla (Castella – La Manxa) i Mago Félix (Aragó), en un espectacle únic, especialment creat per a la Pobla perquè tothom pugui gaudir en família amb la millor màgia de l'actualitat.Ambdues sessions són gratuïtes, amb retirada prèvia d'invitació a través del portal web poblamafumet.koobin.cat . Junt amb les dues sessions del festival Abraca... Pobla!, també s'hi pot adquirir localitats per a les dues propostes destacades d'aquesta Festa Major del Lledó a la Pobla, com són el concert que Joan Dausà oferirà el 29 de gener (22 h, Pavelló), tot presentant el seu darrer disc Ho tenim tot; així com per a la representació teatral de l'obra El Tartufo, que Pepe Viyuela protagonitzarà la tarda del 6 de febrer (19.30 h, Pavelló). L'Ajuntament destinarà la receptació íntegra d'ambdós espectacles, amb un preu d'entrada de 10 i 5 euros, respectivament, a col·laborar amb el Banc d'Aliments.D'altra banda, cal recordar que des d'avui mateix l'Ajuntament ha obert a tothom la venda d'entrades i la retirada d'invitacions, després que ahir va finalitzar el període d'accés prioritari per a les persones empadronades al municipi. El programa d'actes complet està disponible al web municipal www.poblamafumet. cat