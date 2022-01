L'Aliança Turística presenta a FITUR els projectes per aquest any

Els municipis de Cambrils, Reus, Salou i Vila-seca participen conjuntament a la fira que se celebra a Madrid fins a diumenge

Actualitzada 20/01/2022 a les 22:03

FITUR 2022, amb més de 6.000 expositors i 7.000 empreses acreditades, inicia el calendari de fires professionals del sector i, els municipis de Salou, Cambrils, Vila-seca i Reus, hi tenen una presència destacada.

Al costat de l'espai de la Costa Daurada, emmarcat a l'estand de Catalunya, els Patronats i Entitats responsables de la promoció turística dels municipis de l'Aliança Turística disposen a FITUR d'un taulell propi amb codis QR que redirigeixen amb la informació turística més destacada, així com d'un espai professional ideat per acollir els contactes i reunions dels empresaris desplaçats a Madrid.

La valoració per part dels responsables polítics de Salou, Pere Granados, de Cambrils, Oliver Klein, de Reus, Montserrat Caelles, i dels tècnics responsables de promoció turística de Vila-seca, ha estat molt positiva.

La gran afluència d'empreses del territori, i el gran nombre de contactes realitzats, avalen la determinació dels Patronats en oferir una zona amb totes les garanties de prevenció i seguretat, pensat exclusivament per al sector.

Salou exposa un vídeo en 360º

El municipi de Salou compta, en aquesta ocasió, amb un estand propi, que disposa d'un vídeo immersiu, en 360 graus, que es pot gaudir gràcies a unes ulleres a través del qual les persones tenen la possibilitat de participar en una experiència virtual, com si es trobessin dins del mateix litoral salouenc

L'alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica, Hèctor Maiquez, va mantenir reunions de treball amb autoritats, així com amb agents, professionals i empresaris del sector turístic. Granados es va referir a la necessitat de planificar, amb criteris de sostenibilitat, la transformació dels municipis turístics de sol i platja, i generar nous productes i diversificació de l'oferta de sol i platja, potenciant el patrimoni natural i històric.

Vila-seca, també representada

Pel que fa a la participació de Vila-seca, el municipi va presentar el projecte Vila-seca Destino Sostenible Cal·lípolis Next Generation, un full de ruta que sintetitza les línies a seguir en l'àmbit de turisme al municipi en els pròxims anys. El projecte, que segons la regidora de Turisme i Innovació, Cristina Cid, «considera el turista com si fos un ciutadà més», consta de quatre punts. D'una banda, en l'àmbit de la transició verda i sostenible, Vila-seca aposta per la recuperació paisatgística del passeig de la Pineda. També hi consten aspectes com la millora en eficiència energètica i la transició digital –amb la incorporació i millora d'aplicacions i serveis a disposició del turista– i, finalment, la competitivitat en matèria d'equipaments turístics al municipi, com la renovació de les guinguetes municipals. Tot plegat, «perquè el turista tingui a l'abast el màxim de serveis i allargui la seva estança», afegia Cid.

FITUR és la primera gran fita del calendari promocional dels quatre municipis de la Costa Daurada al que seguiran altres projectes ja des del pròxim mes de febrer i que recuperen, en molts casos, la presencialitat.