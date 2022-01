L'Ajuntament de Cambrils adjudica catorze guinguetes de platja

Cinc lots de la licitació han quedat deserts –el 7, el 12, el 14, el 18 i 19– i dues empreses han retirat la seva oferta inicial

Actualitzada 21/01/2022 a les 09:03

L'Ajuntament de Cambrils ha adjudicat definitivament les guinguetes de platja. Dels 21 lots que van sortir a concurs públic, quatre han quedat deserts –, dos empreses han retirat la seva oferta inicial, i s'han adjudicat 14–.En concret s'ha formalitzat el contracte per la gestió de les tres guinguetes de la plaja de l'Ardíaca –ubicades a l'altura del carrer de la Fragata, del càmping Joan i del carrer de Logronyo–, corresponents als tres primers lots del concurs públic. També s'han adjudicat els lots 4, 5 i 6, corresponents a les tres guinguetes de platja de la Llosa. El lot 7, de la platja Horta Santa Maria, ha quedat desert, així com el 8, per la guingueta de la platja Prat d'en Forés al costat del Club Nàutic Cambrils, ja que s'ha retirat la primera oferta inicial.L'Ajuntament ha adjudicat la resta de lots dels tres establiments que també s'ubiquen a la platja Prat d'en Forés i el de la platja de l'Esquirol que se situa davant de la Torre Esquirol, però el lot 14, corresponent a la guingueta que s'ubica davant dels apartaments turístics H. Am Meer, ha quedat desert.Una de les empreses que optava a una de les guinguetes de la platja de Vilafortuny va retirar, finalment, la seva oferta, però s'han adjudicat les dels lots 16 i 17, davant del carrer de Marina i del Pinar, respectivament. Als lots 18 i 19 no s'hi van presentar ofertes, en canvi, sí que s'han adjudicat les dues guinguetes de la platja del Cap Sant Pere –davant l'hotel Best Marítim i la que toca amb el límit de la platja de Salou.L'adjudicació definitiva s'ha produït després d'un llarg període de tensió en què l'Associació de Xiringuitos va presentar la seva oposició frontal al procés de licitació, en considerar-lo «hermètic». L'agrupació va aconseguir arrencar el compromís de canviar els termes de la licitació al nou equip de govern, encapçalat per l'alcalde, Oliver Klein.