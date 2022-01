Demanen presó a dos homes per robar en un local de Cambrils on es van refugiar durant l'atemptat del 17A

Els dos acusats van aprofitar la confusió del moment per robar els diners de la caixa registradora

Actualitzada 21/01/2022 a les 19:13

El fiscal demana un total de nou anys de presó a dos homes per, presumptament, robar en un local on els van donar refugi durant l'atemptat jihadista del 17 d'agost del 2017 al passeig marítim de Cambrils.Els dos homes estan acusats d'un delicte de robatori amb força en establiment obert al públic i seran jutjats aquest proper dilluns a la Secció Segona de l'Audiència de Tarragona, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, el fiscal els aplica l'agreujant d'aprofitament de temps i lloc als dos. A un, li demana quatre anys de presó i a l'altre, cinc per l'agreujant de multirreincidència.Segons les conclusions provisionals del fiscal, el propietari d'un restaurant va permetre que es refugiessin allà una trentena de persones en plena commoció per l'atemptat jihadista davant del Club Nàutic de Cambrils. Els dos acusats estaven en aquest grup i van aprofitar la confusió del moment per apropar-se a la caixa registradora. Mentre un d'ells vigilava, l'altre va obrir la caixa i es va apropiar dels diners que hi havia.