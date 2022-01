Baixen els pacients ingressats per covid a Tarragona després d'una setmana a l'alça

El nombre de contagis segueix disparat i el risc de rebrot continua per sobre dels 5.000 punts a les dues regions sanitàries

Actualitzada 21/01/2022 a les 10:38

Situació a Catalunya

El nombre de contagis per coronavirus al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre continua disparat. Segons ha indicat Salut, a la primera regió s'han comptabilitzat 3.412 nous positius i la xifra total és de 122.309 contagiats. A la segona zona, s'han notificat 842 nous casos i el total s'eleva a 34.077.Com a dada positiva, la pressió dels hospitals s'ha reduït i no s'ha registrat cap nova defunció després d'una setmana negra per alterritori. Al Camp de Tarragona la xifra de morts des de l'inici de la pandèmia es troba en 1.276, mentre que a l'Ebre és de 218.Segons l'informe del Departament de Salut, el Camp de Tarragona ha restat 7 pacients ingressats a planta i ja n'hi ha 185, mentre les UCI sumen dues persones (35 ingressats). Als hospitals ebrencs hi ha dos pacients menys a planta (50 en total) i hi ha 11 llits d'UCI ocupats (=).El risc de rebrot ha augmentat 277 punts al Camp de Tarragona i es troba en 5.638. A les Terres de l'Ebre també ha pujat 143 punts i se situa en 5.202 punts. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt) aquesta es manté a 1,27 punts a Tarragona i a l'Ebre disminueix fins a l'1,16 (-0,02).Finalment, a les comarques de Tarragona 504.170 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 442.474 la segona i les terceres dosis s'han posat a 227.482 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 146.156 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 132.110 amb la segona i 71.490 amb la tercera.El risc de rebrot a Catalunya ha superat aquest divendres els 6.000 punts. En concret, se situa en 6.198, el que suposa un increment de 263 punts en un dia. Salut ha declarat 41.491 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.830.893. No s'ha comunicat cap nova defunció, i es manté el global de 25.238. En paral·lel, hi ha 6 ingressats més (2.709) però 2 crítics menys a l'UCI (500). L'Rt puja una centèsima, fins a l'1,22. El 21,58% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 5.000,91 a 5.205,76, i a set dies ho fa de 2.763,85 a 2.856,04. Aquest dimarts els CAP van atendre 67.513 visites relacionades amb la covid.