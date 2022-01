Valls, a punt per a la celebració de les Festes Decennals de la Candela 2021+1

Valls ja ho té tot a punt per celebrar, del 28 de gener al 6 de febrer, les Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021+1. Des de fa més de dos segles, tots els anys acabats en '1', la ciutat de Valls ha celebrat de manera ininterrompuda, a excepció de l'any passat per la pandèmia. Conegudes també com les 'Festes de la llum', les Decennals, d'origen religiós, han esdevingut una celebració d'un ampli ventall de propostes culturals, populars, esportives, infantils i lúdiques. La celebració compta amb un pressupost que supera els 3 milions d'euros. Les activitats de carrer i a l'aire lliure, el gran gruix de les Decennals, es mantenen sense limitacions i s'han ajustat horaris i formats de la resta per adaptar-se a les mesures sanitàries.

Els organitzadors han presentat aquest dijous a la tarda des de l'Ajuntament de Barcelona el programa d'actes, que inclou 525 activitats. Un «esforç titànic» per a una població de 25.000 habitants, segons ha manifestat Jordi Bertran, director artístic de les Decennals 2021+1.

Les festes, celebrades des de l'any 1791, són úniques per la seva periodicitat, magnitud i caràcter patrimonial, com també per la gran varietat d'actes de tots els àmbits que l'integren. En un context com l'actual, l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha agraït la feina al centenar de voluntaris que formen part de les 11 comissions organitzadores de les festes. «Sense ells no hauria estat possible», ha admès.

Farré ha celebrat que «tot i les dificultats» les Decennals es puguin tirar endavant, unes festes que, ha afirmat, són «sentiment» i «emoció». També ha advocat perquè, a més a més, esdevinguin «un símbol de represa» postpandèmic.

Des de finals del segle XVIII, concretament des de l'any 1791, la ciutat de Valls, capital de l'Alt Camp celebra les festes en honor a la Mare de Déu de la Candela, patrona de la ciutat. Són unes de les poques festes populars de Catalunya i de l'Estat que se celebren amb aquesta periodicitat decennal.

Caràcter patrimonial

Declarades Festa Patrimonial d'Interès Nacional el 2010, l'esperit històric de la celebració queda marcat en el mateix caràcter d'aquestes, que són motiu de recuperació i creació d'elements patrimonials vallencs.

La celebració commemora aquest any el centenari de les primeres lluminàries elèctriques, amb l'espectacle de lluminàries musicals 'Omega', les ja tradicionals il·luminacions decoratives de gran format al Centre Històric i el mapping que, amb títol 'Candela'm', es projectarà sobre l'església de Sant Joan Baptista i el campanar de Valls, com a espectacles destacats de la programació audiovisual.

La llum també serà la protagonista de l'exposició 'Lumens 2021+1', que omplirà amb nou intervencions lumíniques i d'art contemporani l'església de Sant Francesc i la nova planta del Museu de Valls. L'exposició comptarà amb la col·laboració del MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, qui cedeix obra de la seva col·lecció.

En el marc de la recuperació patrimonial destaca també la reintroducció del Ball de Cavallets, una representació de carrer documentada al segle XVIII, que ha estat impulsada per la Fundació Unió Anelles de la Flama.

32.000 entrades venudes

Les Decennals han venut fins ara 32.000 entrades i han posat el cartell d'entrades exhaurides en catorze dels espectacles programats: els concerts de Rosario, Oques Grases, La Oreja de Van Gogh + Rozalén, Beret, el concert 10 de les Decennals –a la Vela Principal–; els musicals 'El Petit Príncep' amb dues funcions i 'Bye Bye Monstre' –al Centre Cultural–; les tres funcions de 'Començar' amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer, i les tres funcions d''El bon policia' amb Ricard Farré –al Teatre Principal.

A la roda de premsa, celebrada a la sala Lluís Companys del consistori barceloní, Bertran ha celebrat la «bona resposta» del públic en un any encara marcat per la crisi sanitària de la covid-19, i ha recordat que encara queden 6.000 entrades disponibles a banda de molts actes al carrer. Les limitacions obligades per la pandèmia, amb limitacions d'aforaments del 70% en espais tancats, ha obligat l'organització a adaptar els esdeveniments, prioritàriament ampliant les funcions dels espectacles, de tal manera que, segons Bertran, de les 32.000 entrades «només se n'han retornat 60».

La festa castellera

D'altra banda, Bertran s'ha referit a les exhibicions castelleres que congreguen les decennals, també fortament marcades aquest any per la crisi sanitària. El director de les Decennals no ha volgut donar dades de participació, a l'espera que les colles acabin de decidir si hi seran o no -algunes ja han anunciat que declinen l'assistència. En tot cas, conscient de l'escenari, Bertran ha posat de relleu «l'esperit no competitu» de les festes, que seran un «termòmetre de la salut del fet casteller a Catalunya», la manifestació de la cultura popular del país «més castigada» per la pandèmia. En aquest context, l'organització ha decidit que el requisit mínim de participació sigui «un pilar de quatre», i a partir d'aquí seran les colles les que decidiran si volen o no fer més construccions.

Ajust d'horaris i formats per garantir la seguretat

Les activitats de carrer i a l'aire lliure, que conformen el gran gruix de les Decennals, es podran gaudir sense limitacions: lluminàries rituals, passis de les lluminàries musicals i 'mapping', activitats de cultura popular (sortides del seguici cerimonial, mostres festives i altres elements patrimonials), actuacions castelleres, processó, activitats esportives o la programació familiar.

Amb tot, s'han ajustat 15 dels 525 actes programats, que se celebraran en una quarantena d'espais tant oberts com tancats. Els canvis d'horari afecten quatre concerts de músiques modernes de la Vela Principal que començaran abans del previst per finalitzar abans de la mitjanit. Això afecta també als balls d'orquestra: el ball de gala passarà a ser concert de gala, mentre que els balls de les quatre orquestres del pavelló Xavi Tondo esdevenen concerts de nit, a la mateixa hora.

Les orquestres del pavelló del Fornàs que fan actuació de tarda i de nit diferenciaran el seu repertori entre un passi i l'altre. Els concerts hauran de ser amb públic assegut.