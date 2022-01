Actualitzada 20/01/2022 a les 14:35

Un estudi encarregat per l'Ajuntament de Valls revela un canvi de tendència en el consum d'alcohol entre els joves. Més d'un 70% de les noies n'ha consumit algun cop respecte un 60% en el cas dels nois. És una de les dades que recull aquesta diagnosi, a partir de gairebé 400 qüestionaris a joves d'entre 14 i 18 anys i a més de mig miler d'adults. L'estudi també analitza el consum de drogues, begudes energètiques i pantallisme. Més d'un 30% del jovent local fa ús de pantalles entre 5 i 8 hores diàries.Malgrat ser xifres que no difereixen de la mitjana catalana, el consistori vol analitzar els punts dèbils per tal d'impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació entre la ciutadania, especialment la població jove.