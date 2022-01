Teniu un quadre de Joan Anton Balcells?

El Centre d'Estudis d'Altafulla fa una crida perquè les persones que tenen obra del pintor s'hi posin en contacte

Actualitzada 19/01/2022 a les 20:01

El pintor altafullenc Joan Anton Balcells Gatell (1932-2002) va pintar profusament Altafulla les dècades de 1970, 80 i 90. Vint anys després de la seva mort, el Centre d'Estudis d'Altafulla està preparant un llibre sobre la seva obra, que s'editarà dins de la col·lecció Gent de bulla. El llibre serà un recorregut pel treball del pintor, fill d'una nissaga local que es remunta a l'any 1500.

L'entitat busca persones que tinguin obra de Balcells Gatell per tal de poder-la fotografiar i incloure-la en el volum. Des del centre expliquen que no tenen constància que el pintor fes mai cap exposició i que imaginen que les seves pintures devien estar molt repartides. La majoria, assenyalen, devien ser aquarel·les, però també va fer retrat (aquarel·lat o al carbó). És precisament el retrat el que els interessa més i, en concret, un retrat que va fer a la seva filla quan aquesta tenia sis o set anys.

Totes les persones que tinguin pintura de Balcells es poden posar en contacte amb el Centre d'Estudis d'Altafulla (CEA). Donat que bona part de la seva obra són aquarel·les, s'entén que la majoria d'aquesta obra estarà emmarcada. És per això que el CEA, com ja ha fet altres vegades, es compromet a desmuntar i tornar a muntar els quadres que se'ls deixi per retratar. A més, expliquen, s'ofereixen a preservar l'anonimat d'aquelles persones que així ho sol·licitin.

El llibre sobre Joan Anton Balcells Gatell se centrarà en la seva faceta de pintor, serà una obra coral i comptarà amb una introducció escrita pel CEA, dos articles sobre les famílies Balcells i Gatell, un arbre genealògic, un text signat per un deixeble del pintor i un text sobre la seva obra, el qual donarà pas a un àlbum fotogràfic on es mostrin les obres que s'hagin pogut localitzar. La voluntat del CEA és que se'n puguin mostrar prop de vuitanta, i d'aquí que facin una crida pública per assolir aquesta xifra.

Els editors expliquen que la seva intenció no és fer una biografia personal o familiar de Balcells, tot i que l'obra s'encarregarà de subratllar que el pintor d'Altafulla va ser una persona «bondadosa, amable i culta». Això no obstant, sí que preveuen il·lustrar el llibre amb fotos que els pugui cedir la família.

«Aquest és el punt de partida, un esquelet que podem anar enriquint a partir de les col·laboracions o de tot allò que ens vagi aportant la gent», assenyalen des del CEA.

La voluntat dels editors és presentar aquest volum de la col·lecció a finals d'any, si pot ser en el marc de la Festa Major d'Hivern.

Tothom que tingui pintures de Balcells es pot posar en contacte amb el CEA, bé per correu electrònic (cestudis@tinet.org), bé al local social (antigues escoles Teresa Manero, els dimecres de 17 a 19 h.) o bé per WhatsApp (669 828 742). Per tal de fer-se una idea del material que hi ha i poder fer una selecció, l'entitat demana que prèviament s'enviï una fotografia orientativa per WhatsApp.