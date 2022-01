Recta final per reobrir l'antiga església de Sant Francesc de Valls després de 50 anys clausurada

Actualitzada 20/01/2022 a les 11:10

Recta final per reobrir l'antiga església de Sant Francesc de Valls. El temple, de finals del segle XVI, porta cinc dècades tancat al culte i en desús pel mal estat de conservació, sobretot de la coberta. Després d'un any d'obres, l'edifici, de propietat municipal, es preveu reobrir aquesta primavera. Amb motiu de les Decennals es podrà donar un cop d'ull. S'hi està muntant una exposició que permetrà redescobrir aquest temple històric i alhora força desconegut. Molts veïns mai han estat a l'interior d'un conjunt patrimonial -església i convent-, que conserva pintures originals en algunes capelles laterals. A la façana exterior hi ha emblemes molt singulars dels franciscans, catalogats com a Bé Cultural d'Interès Nacional.