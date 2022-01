Lorena Roldàn encén la polèmica pels versots del Ball de Diables de Vila-seca

Un dels diables feia referencia a la sentència del TSJC que obliga a l'Institut Ramon Barba a impartir el 25% de les classes en castellà en un curs d'ESO

'Correfoc' en las fiestas de Vila-seca diciendo que han matado el catalán y llamando traidores a los que cambian a castellano.



Els versots del Ball de Diables de Vila-seca d'enguany han estat esquitxats per la polèmica, una piulada de la diputada del PP al Parlament de Catalunya, Lorena Roldàn, ha encès la metxa.«Els Diables estem de dol, a Vila-seca hi ha hagut un mort: el català ens ha deixat», comença a dir un dels diables del ball parlat en el vídeo penjat per la diputada. El diable fa referència al pobre ús del català en l'àmbit social i educatiu, i parla sobre la polèmica per la sentència del TSJC que obliga a l'Institut Ramon Barbat i Miracle a impartir el 25% de les classes en castellà en un curs de quart d'ESO.Roldàn assegura que «el catalán lo estáis matando vosotros con vuestro fanatismo insoportable y politizando hasta las fiestas de los pueblos. ¡Dejad vivir a la gente en paz!». La piulada ha estat criticada per molts, que li recorden a Lorena Roldàn que aquests balls parlats són sempre satírics i apel·len a la llibertat d'expressió, d'altres usuaris li han mostrat el seu suport.