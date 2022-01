La DO Tarragona s'uneix a la denúncia contra Reserva de la Tierra per presumptes irregularitats

Des del segell tarragoní sospiten que les ampolles il·lícites s'exportarien a l'estranger

Actualitzada 20/01/2022 a les 19:29

La DO Tarragona s'ha unit a la denúncia contra l'empresa vinícola Reserva de la Tierra. La companyia està sent investigada pels Mossos d'Esquadra per presumptes delictes de falsificació, estafa i introducció al mercat d'una denominació d'origen. La denúncia inicial la van presentar els consells reguladors de la DOQ Priorat i les DO Montsant i Terra Alta el passat juliol per una possible falsificació en l'etiquetatge d'ampolles de vi. Un registre dels Mossos a la companyia a l'octubre va suposar la confiscació «d'un gran volum d'ampolles amb suposat etiquetatge fals» i rotlles d'etiquetes fraudulents. El digital 'La República Checa' ha avançat aquest dijous que l'empresa també hauria falsificat etiquetes de les DO Tarragona i Catalunya.