Enderrocat el peatge de Salou de l'AP-7, l'últim que quedava sencer a la demarcació

Actualitzada 20/01/2022 a les 10:59

El peatge de Salou de l'AP-7 s'ha enderrocat la matinada d'aquest dijous. Es tracta del darrer peatge que quedava sencer a la demarcació i l'últim gran peatge que hi havia encara dret a Catalunya. Els treballs d'enderrocament han obligat a tallar unes hores l'accés a l'autopista per aquesta zona i durant aquest dijous hi haurà menys carrils habilitats, mentre els operaris retiren l'estructura i condicionen la zona.El Moviment Veïnal Mai Més ha celebrat el final d'aquest peatge i ha apuntat que entre setembre i desembre els desplaçaments a les autopistes de l'Estat han augmentat un 5% alhora que les víctimes mortals s'han reduït un 10% en comparació amb el mateix període del 2019.