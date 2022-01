El pregó de Sefa Bové obre els actes de la Festa Major d'Hivern

Manu Guix va actuar en l'entrega de Premis i Distincions Honorífiques

Actualitzada 19/01/2022 a les 21:33

Constantí va donar ahir el tret de sortida oficial a la Festa Major d'hivern amb el tradicional Pregó. Enguany l'encarregada de pronunciar-lo va ser Sefa Bové Domingo, constantinenca que forma part de l'equip del Centre Neurorehabilitador Mas Sabater, de la Fundació Esclerosi Múltiple a Reus.

Seguidament, es va realitzar l'acte d'entrega dels Premis i les Distincions honorífiques corresponents a l'any 2021 que l'Ajuntament ofereix per honorar aquelles persones o entitats que en mèrit a la tasca realitzada han contribuït a augmentar el nom del poble. Un acte que va estar amenitzat amb la música en directe del conegut compositor i pianista, Manu Guix. Així, el títol de Fill Predilecte va ser per a Joan Molné Español, el títol de Fill Adoptiu per a Francisco Sierra Delgado Curro, el diploma de Plata per 25 anys d'activitat per a l'Institut de Constantí i el diploma de Bronze amb motiu dels deu anys de la represa de l'entitat per al Ball de Diables de Constantí.

El pregó va donar inici a més d'una vintena d'activitats obertes a tot tipus de públic i que enguany recuperen la presencialitat. Avui, Diada de Sant Sebastià, es durà a terme el tradicional seguici, així com una audició de sardanes amb la Cobla Catània i el Concert de Festa Major amb l'Orquestra la Chatta. La programació s'allargarà al cap de setmana amb diferents espectacles, el lliurament de premis als Superlectors, la inauguració d'una exposició inspirada en els 15 anys del Club de Lectura, la tradicional sortida de vehicles clàssics i una exhibició de Zumba Solidària, entre d'altres.