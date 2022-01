Divuit restaurants participen en la Ruta de Tapes de les Decennals

El preu de la tapa és de 3,5 euros amb beguda

Divuit restaurants de Valls oferiran degustacions maridades amb cervesa i vi en el marc de la Ruta de Tapes de les Decennals 2021+1, organitzada per l'AEH Valls, amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i el patrocini d'Estrella Damm i Raventós Codorniu. La ruta es clebrarà del 28 de gener al 6 de febrer, coincidint amb les Festes Decennals que celebra la ciutat. Les tapes tindran un preu de 3,5 euros i inclouen una cervesa o una copa de vi o cava. Pep Moreno, xef vallenc amb Estrella Michelin, és l'ambaixador de la Ruta.

En l'acte de presentació, que va tenir lloc ahir a la plaça del Blat, el tinent d'alcalde i regidor de Comerç i Turisme de Valls, Òscar Peris, va destacar com «iniciatives gastronòmiques com aquesta dinamitzen un sector tan important com és el de la restauració i és una mostra que ens n'estem sortint». Per la seva banda, Pep Moreno, va parlar del producte de proximitat que, «des de la humiltat, fa la volta al món i representa un territori gastronòmic com Valls», referint-se al calçot. Les tapes participants es podran consultar al web de l'AEHT www.aeht.es/jornades-gastronomiques/.