Crearan una plataforma logística de 40.000 metres quadrats a Constantí

El nou equipament es lliurarà el tercer trimestre de l'any i es destinarà al lloguer

Actualitzada 20/01/2022 a les 11:30

Kefren Capital Real Estigues (KCRE) i Tristan Capital Partners han firmat amb Goodman un contracte de compra futura d'una plataforma logística, clau en mà, de 40.000 metres quadrats al polígon industrial de Constantí.L'operació ha estat mitjançada per la firma internacional de consultoria i serveis immobiliaris CBRE, segons informa aquesta consultora.Està previst lliurar el nou equipament el tercer trimestre de l'any per destinar-lo totalment al lloguer. Comptarà amb quatre mòduls d'emmagatzematge independents de 10.000 metres quadrats cadascun, 40 molls de càrrega i zona d'aparcament.El projecte s'emmarca en la col·laboració conjunta entre Tristan Capital Partners i KCRE des del 2020 per invertir 200 milions d'euros en plataformes logístiques a Madrid, Barcelona, Saragossa, València i Bilbao.El polígon de Constantí, a 100 quilòmetres de Barcelona, està considerat òptim per a la logística XXL i allí operen, entre d'altres, les companyies Amazon, Kuehne Nagel, Correus, DHL i Katoen Natie.CBRE assenyala que l'operació confirma l'auge del sector logístic, que el passat exercici va invertir en conjunt gairebé 2.200 milions d'euros a Espanya i va registrar un rècord de contractació, amb 2,7 milions de metres quadrats.