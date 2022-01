Les muralles de Montblanc i Cervera s'enfronten al programa 'Batalla monumental'

El 'show' presentat per Roger de Gràcia s'emetrà aquest dijous a partir de les 22.45 hores a TV3

Les muralles de Montblanc i Cervera competiran aquest dijous a segon capítol del programa de TV3 Batalla monumental. El show presentat per Roger de Gràcia s'emetrà a partir de les 22.45 hores.

Les dues reporteres del programa, Candela Figueras i Laia Fontàn, seran les encarregades d'entrevistar experts i exposar arguments per fer decantar el públic a favor del seu monument.



La Candela, montblanquina de raça, competirà en unes justes medievals molt especials i es posarà a la pell del drac de Sant Jordi. Per la seva banda, la Laia participarà com una diablessa en una recreació de la Festa de l'Aquelarre de Cervera.En aquesta batalla entre les capitals de les comarques de la Conca de Barberà i la Segarra, les ajudaran a convèncer l'audiència personatges populars com els campions de motociclisme cerverins Marc Márquez i Àlex Márquez o el músic Joan Reig, bateria d'Els Pets, que defensarà les muralles de Montblanc.L'audiència serà l'encarregada de decidir el guanyador del duel de muralles votant a través de les xarxes socials del Batalla monumental. Les votacions començaran dijous, durant l'emissió del programa, i es podran fer arribar fins al dimecres següent. El resultat de cada setmana es donarà a conèixer els dijous a la tarda al programa Tot es mou, just abans de l'emissió de la pròxima Batalla monumental.