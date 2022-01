Les enginyeries es consoliden com l'ocupació millor posicionada en el mercat de treball català el 2021

Per comarques, destaquen els rellotgers a Ribera d'Ebre i els monitors al Pallars Sobirà

Actualitzada 19/01/2022 a les 15:01

Enginyer i analista de gestió i organització han estat les dues ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català el 2021. Segons l'últim informe publicat per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, les dues professions obtenen una puntuació igual o superior a 8 en l'índex que s'utilitza per elaborar aquesta classificació. Aquest té en compte variables com els contractes de treball signats, la qualitat dels contractes, i les persones que demanden aquesta feina a través del SOC. Per comarques, destaquen ocupacions com la dels rellotgers, la millor posicionada a Ribera d'Ebre; o la de monitors d'activitats recreatives, al Pallars Jussà.