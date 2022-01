La nova Rambla de Jaume I de Cambrils aposta pels vianants i l'activitat comercial

Els treballs començaran la segona quinzena de febrer i tindran 10 mesos de durada

Actualitzada 19/01/2022 a les 15:23

La remodelació de la Rambla de Jaume I de Cambrils aposta per la creació d'espais per a les persones i la implantació d'un urbanisme comercial que revitalitzarà aquesta zona estratègica del port. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha explicat que la nova Rambla recuperarà espais per a vianants, serà una oportunitat pels establiments comercials i facilitarà la reobertura de locals en aquesta extensió natural del port més turístic. «És una obra imprescindible pel futur de Cambrils que transforma una zona estratègica i crea una nova centralitat connectant el port i l'Eixample», ha explicat Klein.

El regidor d'Obra Pública, Enric Daza, ha garantit total transparència durant les obres de remodelació i ha assegurat que la prioritat seran els veïns i veïnes, els comerços i les diferents associacions. «Volem posar canals i mitjans per comunicar-nos fàcilment durant les obres i poder reaccionar conjuntament per reduir-ne les molèsties», ha afirmat el regidor. En aquest sentit, l'Ajuntament ha obert diferents canals de comunicació presencials i telemàtics per atendre la ciutadania en el dia a dia i una comissió de seguiment formada per associacions comercials, empresariat i veïnat que es reunirà mensualment.

La primera reunió ciutadana de seguiment ja es va celebrar el passat 13 de gener amb la participació de 6 entitats representatives del veïnat i els comerços. Aquestes reunions seran mensuals i se celebraran el primer dijous de cada mes. A més, des de l'Ajuntament també s'ha impulsat la reactivació de l'associació veïnal del port per facilitar la interlocució àgil i estable al llarg de tot el procés. D'altra banda, des de finals de l'any passat s'estan duent a terme reunions de coordinació internes amb totes les àrees municipals i empreses implicades en l'execució de les obres, les afectacions de mobilitat, la seguretat i els serveis.

Punt d'atenció al Centre Cívic de les Basses

Durant tot el període de les obres estarà obert un punt informatiu i d'exposició del projecte al Centre Cívic de les Basses amb horari diari de 8 a 20 hores per atendre consultes i incidències que es puguin originar durant les diferents fases del projecte.

L'alcalde, Oliver Klein, rebrà a les Basses al veïnat i teixit econòmic afectat cada primer dimarts de mes de 18 a 20 hores. El regidor de l'Eixample Platja, Enric Daza, i el regidor del barri del Port, David Chatelain, atendran cada tercer dimecres de mes de 12 a 14 hores. I els tècnics municipals estaran disponibles cada dijous de 9:30 a 11 hores per resoldre les qüestions més concretes del projecte tècnic.

Les altres vies de contacte seran el correu obresrambla@cambrils.cat, una pàgina web específica de les obres que recollirà tota la informació i el seguiment a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram @ajcambrils.

Talls de trànsit

Les obres no afectaran a la mobilitat a peu, ja que els treballs es dividiran en dues fases. En primer lloc es treballarà sobre el centre de la calçada per soterrar els serveis i els vianants podran passar a peu per la vorera. Un cop realitzades les obres de canalització, es començarà a treballar a les voreres i els vianants guanyaran tot l'espai de la calçada, amb passeres provisionals per accedir a habitatges i comerços.

En canvi, l'àmbit d'obres quedarà totalment tallat al trànsit rodat. No es podrà circular amb vehicle per la Rambla Jaume I entre la plaça de la Constitució i el Club Nàutic. També es tallaran al trànsit els carrers transversals entre Cristòfor Colom i Pau Casals (Juan Sebastián Elcano, Roger de Flor, Barques, Sant Pere i Roger de Llúria).

El trànsit intern i de repartiment de mercaderies es desviarà pel carrer Cristòfor Colom, Esteve Anguera i Pau Casals, mentre que pel trànsit general es crearà una anella de circulació més àmplia pel carrer d'Andalusia, Molí d'Avall, plaça de la Concòrdia, un tram de Cristòfor Colom, Rambla del Regueral, avinguda Diputació, passeig de les Palmeres i passeig de Sant Joan Baptista.

En quant als aparcaments, s'activarà zona blava al pàrquing del Parc del Pescador i del Regueral i, en funció de l'evolució de les obres s'aniran habilitat aparcaments dissuassoris. A banda, els pàrquings concessionats adaptaran les tarifes per les persones directament afectades.

L'Ajuntament de Cambrils ha adjudicat les obres a Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada SA (GICSA). La seva oferta és la que va obtenir la millor puntuació entre les 8 propostes presentades a la licitació pública. GICSA és empresa constructora fundada el 2005 per un grup d'enginyers de camins, canals i ports, que es dedica a l'obra civil, residencial i industrial. En els seus més de 15 anys d'experiència ha realitzat més de 250 obres públiques i privades.

La remodelació costarà 2.557.450,34 euros més IVA, que finançarà íntegrament l'Ajuntament. No s'aplicaran contribucions especials perquè es considera una obra d'interès general, com l'avinguda Charles Darwin o l'avinguda Baix Camp.