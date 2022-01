La nova línia Reus-Bristol i les reserves anticipades confirmen la recuperació del turisme britànic a la Costa Daurada i l'Ebre

La Diputació de Tarragona confirma les bones perspectives durant la primera jornada de la Fira Internacional de Turisme de Madrid FITUR

Actualitzada 19/01/2022 a les 18:06

Bones perspectives sobre l'arribada del turisme britànic a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre aquesta temporada. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona així ho ha pogut confirmar amb les reunions en què ha participat durant la primera jornada de promoció i treball a la Fira Internacional de Turisme de Madrid FITUR.



Calafell distingit amb la marca Biosphere de Turisme Sostenible

Concretament, amb les que ha mantingut amb les companyies JET2 i TUI, durant les quals s'ha anunciat l'obertura d'un nou vol que connectarà Reus i Bristol i s'han donat a conèixer dades positives pel que fa a les reserves anticipades per als propers mesos.En concret, la companyia JET2 ha anunciat que aquesta temporada augmentarà les places ofertades en un 5% respecte el 2019 amb l'obertura d'una nova línia Reus-Bristol. A més, ha assegurat que ha venut ja el 30% del total de vols del mes d'abril, quan començarà a operar a l'aeroport de Reus. TUI també farà créixer el nombre de places per al mercat britànic amb destinació a l'aeroport de Reus en un 14% respecte el 2019 i també ha confirmat que ja han venut el 31% de les places que oferten entre el maig i l'octubre.El sector considera que aquestes xifres de reserves anticipades són molt significatives ja que la tendència actualment era reservar a darrera hora. La presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé, ha valorat molt positivament aquestes dades. «Esperem que la feina realitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona durant aquests temps complicats doni fruits, tal i com apunten aquestes bones perspectives que hem confirmat avui a FITUR. L'esforç dels ens públics i privats de promoció de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre continua sumant per fer possible la recuperació del sector turístic, que incideix de manera més que notable en el conjunt del PIB del país», ha assegurat.Les reunions mantingudes durant aquesta primera jornada també han posat de manifest bones perspectives pel que fa al turisme europeu, com el francès i el belga, que també podrien començar a recuperar nivells prepandèmics. A més, es confia en la fidelització del turisme estatal i català, un altre dels objectius del Patronat de Turisme de la Diputació per aquest exercici.Les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre es promocionen un any més a la Fira Internacional de Turisme FITUR des d'aquest dimecres 19 de gener i fins al proper diumenge a Madrid. Durant els 4 dies de FITUR, representants del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona mantindran una quarantena de reunions amb touroperadors, agències de viatge, companyies aèries i mitjans especialitzats que permetran establir contactes i acords per a la promoció de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre en el decurs d'aquest 2022.Durant el primer dia de FITUR, s'ha distingit el municipi de Calafell amb la marca Biosphere de turisme sostenible atorgat pel Responsible Tourism Institut. Així, aquest serà el primer municipi de la Costa Daurada que aconsegueix rebre aquesta distinció.