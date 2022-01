En marxa, les obres de reurbanització d'un tram de la Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant

Aquest mes de gener s'han iniciat els treballs, que costaran gairebé 1,2 milions d'euros

Actualitzada 19/01/2022 a les 17:57

Aquest mes de gener han començat les obres de reurbanització del tram de la Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant comprès entre els carrers Vandellòs i Masriudoms, que van ser adjudicades a l'empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada S.A, per un import de gairebé 1,2 milions euros i un termini d'execució previst de 7 mesos.L'empresa ha iniciat els treballs per la part central de l'avinguda, situada entre les dues mitjanes, de manera que els vehicles poden circular per les dues calçades laterals. Un cop estiguin fetes les rases, on s'instal·laran els serveis, aquesta part es formigonarà perquè els vehicles puguin circular-hi i aleshores es treballarà a les dues calçades laterals i a una part de les voreres, per deixar pas a les persones vianants per l'altra.«La idea és minimitzar les afectacions al trànsit i les molèsties causades a la ciutadania, permetre el pas als vianants i als vehicles i intentar que les obres s'acabin al més aviat possible», ha dit l'alcalde, Alfons Garcia.Cal recordar que el projecte, redactat per l'arquitecte Antoni Vilanova Omedas (Vilanova + Moya arquitectes) i per l'enginyer de camins, canals i ports Pere Santos (Ingenieros asociados SA), preveu doblar l'amplada i la superfície de la majoria de trams de les voreres d'aquesta part de la Via Augusta, respecte de l'estat actual, i incrementar les places d'aparcament (n'hi haurà més del doble), per afavorir les dinàmiques comercials de l'entorn proper.L'objectiu d'aquest projecte és transformar aquest tram de via urbana, per dotar-lo de major espai per als vianants. Cal tenir en compte que la Via Augusta, en aquest tram, constitueix un vial cèntric, amb molta activitat comercial, de lleure i de restauració. Fins ara, l'avinguda estava formada per dues voreres, dues mitjanes i tres calçades per a vehicles. Com que ja fa molts anys que va perdre la funció de pas a través del nucli urbà de l'Hospitalet de l'Infant, ja que la carretera N-340 va ser desviada, es considera que ha arribat l'hora de convertir aquesta avinguda en una via urbana moderna i d'incorporar-hi aspectes culturals i identitaris, d'acord amb l' Estudi històric-arquitectònic-urbanístic, diagnosi de l'estat actual i projecte d'intervenció a l'eix urbà de la Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant, aprovat per l'Ajuntament i redactat pel mateix equip d'arquitectes.«Amb aquesta actuació volem donar prioritat als vianants, a l'ús cívic d'aquesta avinguda; i dinamitzar el comerç local i l'activitat econòmica en general, afavorint la mobilitat sostenible», ha afirmat l'alcalde, Alfons Garcia.Així doncs, es pretén mantenir l'accés i el pas de vehicles d'una manera convencional, però amb una via de dos carrils, un per cada sentit de circulació. També es vol dotar la via de la major capacitat d'aparcament possible, per potenciar la seva funció de nucli urbà; i alhora eixamplar al màxim l'espai de vianants, per permetre un passeig ample i, allà on calgui, terrasses o espais d'estada.