Dilluns s'inicia l'enderroc dels habitatges afectats per la canalització de Barenys

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:45

El pròxim dilluns, 24 de gener, entraran les màquines per començar l'enderroc dels 29 habitatges afectats per les obres de canalització del barranc de Barenys de Salou, un projecte que té com a objectiu acabar amb les inundacions que es produeixen de forma recurrent al barri de la Salut, a la zona de Ponent, cada cop que hi ha un episodi de fortes pluges.

Durant aquests dies s'han estat duent a terme els treballs previs a les obres, consistents en el desviament de les xarxes de servei, per tal que, si no hi ha cap imprevist de darrera hora, dilluns es doni inici a un projecte que s'arrossega des de fa anys. Tanmateix, les darreres setmanes s'han tapiat alguns dels habitatges expropiats per tal d'evitar l'ocupació d'aquests.

Els enderrocs que comencen dilluns són els dels immobles que han estat expropiats en el tram entre les antigues vies de tren i el passeig Miramar, és a dir, tota la filera d'immobles que hi ha darrere del número 1 del carrer de Barenys. El projecte de canalització del barranc de Barenys requerirà també les expropiacions dels terrenys que hi ha entre la via del tren i el vial del Cavet. Les expropiacions d'aquest primer tram van culminar a finals de l'any passat i han anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Els enderrocs són necessaris per a poder construir els quatre calaixos que han de canalitzar les aigües de Barenys fins a la seva sortida al mar.

El Govern, a través d'Infraestructures.cat, va adjudicar els treballs finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) d'un projecte, les obres del qual s'han dividit en dos lots que executaran les empreses Lantania –en aquesta primera fase– i Copcisa, per valor de 3,1 milions d'euros i 4,5 milions d'euros –sense IVA–, respectivament. Així, l'import global de la canalització del barranc ascendirà a més de 8 milions d'euros.

Els dos lots en els quals s'ha dividit el projecte fan referència als dos trams del barranc que s'adequaran. El primer és el que afecta el tram final, entre la via del ferrocarril i el mar, amb la canalització subterrània i contempla els treballs que comencen dilluns amb l'enderroc de les finques. El segon lot és el que va de la via de tren fins al vial de Cavet, i en aquest àmbit l'aigua circularà en superfície.

Un cop s'hagin enllestit els treballs de canalització del barranc de Barenys, aquest tindrà una capacitat de desguàs de 140 metres cúbics per segon des del vial fins al mar. Els treballs, que podrien finalitzar al llarg de 2023, canviaran completament la fisonomia de la zona.

Una de les darreres inundacions al barri de la Salut es va produir el 23 d'octubre de 2019 quan va quedar completament anegat després que el barranc de Barenys es desbordés a causa d'una llevantada. Les aigües van sortir-se'n del seu cabal a l'alçada del vial de Cavet, que és la carretera que uneix Salou amb Cambrils. Al barri de la Salut, l'aigua acumulada al carrer arribava al mig metre d'alçada, una circumstància que s'ha repetit constantment en episodis de fortes pluges. Un fort temporal de mar també va provocar estralls el gener de 2020, però el barri de la Salut acumula un llarg historial d'inundacions als seus carrers.