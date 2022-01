Continua la pressió als hospitals tarragonins i es registren més de 4.000 nous positius

Salut ha notificat cinc noves defuncions per covid-19 a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre

Actualitzada 19/01/2022 a les 10:57

Situació a Catalunya

El nombre de morts per coronavirus continua la seva tendència a l'alça a Tarragona i és que Salut ha notificat 5 noves defuncions a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, la xifra total de morts des de l'inici de la pandèmia en aquesta regió és de 217. Al Camp de Tarragona la xifra es manté de 1.272 decesos després que ahir s'hi sumessin 7 morts.Pel que fa al nombre de contagis, la demarcació ha registrat més de 4.000 nous contagiats. D'aquests, 3.200 s'han sumat a la regió sanitària del Camp de Tarragona que ja compta amb 115.012 contagiats. A l'Ebre s'han registrat 841 nous casos i la xifra total s'eleva a 32.255.Segons l'informe del Departament de Salut, el Camp de Tarragona ha sumat 7 pacients ingressats a planta i ja n'hi ha 189, mentre les UCI resten dues persones (35 ingressats). Als hospitals ebrencs hi ha un pacient menys a planta (48 en total) i hi ha 12 llits d'UCI ocupats (=).El risc de rebrot ha augmentat 232 punts al Camp de Tarragona i es troba en 5.186. A les Terres de l'Ebre també ha pujat 22 punts i se situa en 4.984 punts. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt) aquesta es manté intacta a Tarragona amb 1,28 punts i a l'Ebre es troba en 1,20 (-0,03).Finalment, a les comarques de Tarragona 503.050 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 440.778 la segona i les terceres dosis s'han posat a 220.590 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.774 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 131.739 amb la segona i 69.506 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 45.812 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és 1.737.165. En paral·lel, s'han declarat 54 ingressats més (2.618) i 25 crítics menys a l'UCI (504). El risc de rebrot s'enfila 233 punts (5.739), mentre que l'Rt baixa una centèsima, fins a l'1,22. S'han notificat 35 morts i la xifra total és de 25.184 defuncions des de l'inici de la pandèmia. El 22,83% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.606,47 a 4.815,60 i a set dies ho fa de 2.612,67 a 2.709,09. Aquest dimarts els CAP van atendre 79.420 visites relacionades amb la covid.