«A Constantí estem un 26% per sota de la mitjana en pressió fiscal»

El batlle fa un repàs dels principals projectes que impulsaran enguany, coincidint amb l'inici de la Festa Major d'hivern

Actualitzada 18/01/2022 a les 21:28

—Com es presenta la Festa Major d'hivern?

—Malgrat les incerteses, enguany a Constantí podrem viure una Festa Major adaptada al moment actual. Hem hagut d'ajornar alguns dels actes, però mantenim el gruix d'activitats culturals i familiars. Amb força treball i de la mà de les nostres entitats, hem aconseguit configurar un programa engrescador i per a tothom. La força del teixit associatiu és un dels nostres punts forts.

—Quines adaptacions han fet?

—Hem ajornat els actes on no podem garantir que no hi hagi aglomeracions a la via pública i en els altres aplicarem les limitacions d'aforament que ens marca la normativa: l'ús obligatori de la mascareta, les distàncies entre els assistents, dispensadors de gel hidroalcohòlic i la presència de controladors que duran a terme tasques de vigilància. Per tant, funcionarà donant màxima prioritat a la seguretat.

—Quins seran els actes més destacats?

—Una cita que ens fa especial il·lusió és el Pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec de la constantinenca. Sefa Bové, coordinadora de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple a les Comarques de Tarragona. Un altre acte que destacaria és l'entrega dels premis i distincions que s'atorguen a persones i entitats mereixedores del nostre orgull. En general, tots són actes i activitats molt esperats i treballats amb molta il·lusió per part de molta gent.

—La setmana passada començaven les obres al carrer Sant Pere. Quin és el timing?

—La previsió és que finalitzin cap a l'estiu. Com fem habitualment en intervencions integrals de millora de places i carrers, al desembre vam fer una reunió amb els veïns per explicar les obres i rebre propostes de millora. És una intervenció molt desitjada i necessària, on fem una renovació integral per millorar els serveis i oferir més seguretat en la mobilitat de les persones.

—Aquesta actuació s'inclou en el Pla d'Inversions 2021-2024 dotat amb 7 milions d'euros. Quins projectes contempla?

—El passat mes d'abril vam aprovar aquest ambiciós, però realista full de ruta que ens permetrà treballar amb perspectiva i planificació fins a finals de 2024. El pla inclou molts projectes, un dels més destacats és el de l'Auditori, que es va iniciar i aturar el 2011 per l'anterior govern. Ara volem transformar-lo per a crear un nou espai cultural de referència a Constantí. Fa més d'un any que estem treballant de manera conjunta entre tots els grups municipals en aquest projecte amb l'objectiu d'atorgar-li més funcionalitat i sostenibilitat mediambiental i econòmica.

—Quines altres actuacions s'hi inclouen?

—Ja tenim executats la renovació integral del carrer Serapi, la construcció de la pista multiesportiva i d'skate a l'Avinguda d'Andorra, l'ampliació i reparacions del cementiri i el formigonatge del tram pendent del camí d'Almoster. Estan iniciades les obres del carrer Sant Pere sobre les quals hem parlat i ja tenim contractades les obres de construcció de la rotonda de l'encreuament de l'avinguda les Puntes i avinguda Europa al Polígon. En pocs mesos preveiem l'inici de la primera fase de renovació de les voreres del Grup Centcelles, la renovació integral del carrer Major des de la plaça de les Escoles Velles fins a la rotonda de sortida a Tarragona i les inversions de 500.000 euros en patrimoni; amb el projecte de rehabilitació de la muralla i l'antic refugi de la plaça del Castell. També estem avançant amb el projecte executiu del nou complex esportiu amb piscina coberta, la construcció de la sala de vetlles i altres intervencions de millora més petites però també molt importants i necessàries.

—Congelen impostos com l'IBI i ingressaran un 21% menys de l'impost de plusvàlua. Com es compensaran els comptes?

—A Constantí estem un 26% per sota de la mitjana en pressió fiscal i això ho aconseguim congelant impostos, però també incorporant noves bonificacions a l'IBI. Sempre hem fet una tasca econòmica molt responsable. En el cas de la plusvàlua i altres impostos que no són constants, sempre hem estat prudents i hem pressupostat a la baixa respecte d'anys anteriors, complint la dita de no estirar més el braç que la màniga; per tant, podem absorbir la disminució de l'impost perquè prudentment no l'havíem pressupostat. També comptem amb la gran sort que per aquest exercici 2022 el govern de Pedro Sánchez ens incrementa un 16% més els ingressos en concepte de transferències corrents de l'Estat.