Castellers de Lleida també declina participar a les Decennals de Valls

Els responsables de la colla consideren que és «el més adient i segur» atesa la situació sanitària

Actualitzada 19/01/2022 a les 21:57

Castellers de Lleida ha anunciat que tampoc participarà a les Decennals de Valls, com ja ho han fet els darrers dies diverses colles d'arreu de Catalunya, totes adduint el context sanitari. En un comunicat difós a les xarxes socials, Castellers de Lleida afirma que des d'abans de Nadal les dades que s'han observat de la pandèmia fan creure que «el més adient i segur» per als membres de la colla és «no assistir a l'actuació castellera» de les Decennals de Valls. La colla admet que la decisió no ha estat «fàcil de prendre» perquè es tracta d'una de les cites «més esperades» pel grup. El de Lleida segueixen, així, el protocol emès per la Coordinadora de Colles Castelleres (CCC), que recomana no assajar ni assistir a les Decennals.