«Amb la compra del Vicente Ferrer volem dignificar l'entrada del poble»

Muñoz explica que s'està avançant segons calendari en projectes clau pel municipi com l'Orfeó Canongí o els treballs al Mas de l'Abeurador

Actualitzada 19/01/2022 a les 08:07

—Dins de les circumstàncies actuals, tractem de fer alguna coseta. Es trobaran un programa molt reduït i amb limitacions per a complir les directrius establertes per la pandèmia. Hem potenciat els actes a l'aire lliure i els pocs que fem a l'interior, són amb seients preassignats i amb distància entre cadires.—El concert de Festa Major, per exemple, es mantindrà i els actes tradicionals típics del dia del patró com, l'anada a l'ofici amb el Seguici, la missa i les sardanes, també. El dia 23 farem l'escudella. És un acte molt tradicional, que abans aplegava a més de 700 persones al pavelló. L'any passat, a la Festa de la Municipalitat, ja es va fer un takeaway i enguany es farà d'una forma similar. Qui s'apunti, passarà amb el cotxe i se li facilitarà una bossa amb els components de l'escudella i dos plats commemoratius del 2022.—Són 2,5 milions més les incorporacions del romanent de tresoreria. Hi ha molts projectes i variats. Una de les qüestions principals són les obres a l'escola. Dedicarem grans esforços a la façana i a les cobertes i dins de l'edifici, es renovarà la xarxa elèctrica i el sistema contra incendis. Aquesta serà una de les inversions més importants que es farà durant 2022. Una altra de les actuacions rellevants és la remodelació de la Rambla 15 d'abril i els carrers de Sant Isidre i Verge de les Neus, que compta amb un pressupost d'uns 1,2 milions d'euros.—Vam tenir el projecte a finals de 2021 i, per tant, es licitarà en el primer semestre d'enguany.—Justament la setmana passada signava una pròrroga de quatre mesos més per a les obres de l'Orfeó, per tant ens trobem dins d'aquests terminis. Ara mateix, l'exterior de l'edifici està molt avançat i ens queda tot l'interior, que en aquesta mena d'edificis, són treballs molt importants. Calculem que arribarem al setembre amb l'Orfeó acabat, però tampoc tenim una necessitat imperiosa de posar-lo en marxa el mateix setembre. Així que, si pel que fos, al final s'allarguessin una mica les obres, tampoc passaria res.—Els treballs al Mas de l'Abeurador tenien dues fases. La primera ja està feta i ara estem executant la segona. A finals d'enguany, ja estaran enllestides les obres de condicionament. I llavors ens quedarà la museïtzació per a convertir l'espai en el Museu del Mamut. Tot plegat el farà un edifici importantíssim per a la Canonja i esperem que sigui un referent en l'àmbit de l'arqueologia, que serveixi per a posar en valor les troballes fetes al barranc de la Boella.—Els científics asseguren que aquestes troballes poden ser tan importants com les d'Atapuerca. Treballem, juntament amb l'IPHES, perquè el Museu del Mamut sigui un punt de referència no només a les nostres comarques sinó a Catalunya o Espanya.— Això és el que ens mou. La Canonja és un municipi industrial químic, però també volem que tingui aquest vessant turístic i científic. Per això, s'està treballant en un ambiciós pla de màrqueting que no només anirà dirigit a un públic català i espanyol, sinó a nivell europeu.—L'Ajuntament de la Canonja ha comprat l'edifici on s'ubicava el club Vicente Ferrer per a convertir-lo en una zona d'equipament. Tenim diverses idees, però encara no tenim una proposta en ferm. El que volem fer amb l'adquisició d'aquest espai i d'altres finques limítrofes, que comprarem pròximament, és dignificar l'entrada del nostre poble. L'operació es va efectuar abans de Nadal i ens ha costat 700.000 euros i la inversió total se n'anirà al voltant d'1,5 milions d'euros.