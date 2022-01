Valls recupera la Festa de la Calçotada amb mínims canvis

Actualitzada 18/01/2022 a les 14:53

Valls recupera aquest diumenge la Festa de la Calçotada amb mínims canvis. Després d'una passada edició molt reduïda i telemàtica, enguany torna aquesta festa, en la seva 40a edició, amb el concurs de menjar calçots com a principal al·licient.El nombre de participants s'ha limitat a un màxim de 20. No hi serà present el barceloní Adrià Wegrzyn, un habitual i guanyador de l'últim concurs del 2020 -les normes impedeixen participar en dues edicions seguides. També es reduirà el nombre de degustacions populars a la meitat -no arribaran a les 2.000.La resta de programa es manté intacte, amb els concursos de la millor salsa i del millor cultivador. La temporada es preveu tancar amb una producció de 20 milions de calçots.

La Gran Festa de la Calçotada tindrà lloc aquest diumenge 23 de gener, amb pocs canvis en el programa. Un dels principals és que s'avança en el calendari -sempre té lloc el darrer diumenge de gener- per no coincidir amb les Decennals. Just enmig de les lluminàries de les festes instal·lades al Pati, aquest dimarts s'han fet públics els últims detalls d'aquesta festa que concentra la majoria d'actes en aquesta cèntrica plaça i que mou milers de persones a la ciutat.

Enguany s'espera menys públic. Precisament per evitar massificacions, es repartiran la meitat de lots de degustacions -inclouen 12 calçots, salsa, aigua, cava i postre- respecte un any normal. També es limita el 36è concurs de menjar calçots a un màxim de 20 participants, que són de moment el volum d'inscrits -amb possibilitat que pugui haver-hi alguna baixa a darrera hora. A la plaça de l'Oli s'hi faran les demostracions de coure calçots a la graella.

«Aquesta és la nova etapa de la nova calçotada que, a part d'adaptar-se a les mesures covid, cada cop també és més sostenible, eliminant plàstics; esperem que sigui un èxit per a tots», ha afirmat el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Rovira. La jornada manté els seus tres concurs. A part del de menjar el màxim nombre de calçots en un temps determinat, que és el més popular, també hi haurà el 30è concurs de salses i el 34è de cultivadors de calçots.

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls confia arribar enguany als 20 milions de calçots. «No estem als nivells de l'any 2019, però sí de l'any passat i anem una mica a millor», apunta el president de la IGP, Dalmasi Clofent. «De mínims no ens en fixem, però podríem dir que produir 17 o 18 milions seria correcte i confiem que als 20 milions encara hi podríem arribar», conclou Clofent. Els restaurants de la comarca també constaten una bona ocupació.