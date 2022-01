L'Oficina de Turisme de Montblanc rep un 20% menys de visitants que abans de la pandèmia

Actualitzada 18/01/2022 a les 14:13

L'Oficina de Turisme de Montblanc ha atès el 2021 un 20% menys de visitants que abans de la pandèmia. El servei ha rebut 10.653 consultes, molt per sobre de les 3.907 de l'any 2020 en el qual l'impacte de la covid va ser més potent, però encara per sota de les 13.214 del 2019. La majoria dels visitants van ser sobretot a l'octubre per la celebració de Clickània. Amb tot, la vila ha notat els efectes del confinament comarcal, especialment quan hi va haver la Setmana Medieval per Sant Jordi.Durant el 2021 el 80,7% dels turistes van ser catalans, si bé a l'estiu es va notar un increment de visitants de la resta de l'Estat, que han arribat a suposar el 13,8% del total anual. El 5,5% restant són gent d'arreu del món.