Es desmantella el peatge de l'AP-7 de Vila-seca i Salou

Les tasques es duran a terme la nit del dia 19 al 20 de gener

Actualitzada 18/01/2022 a les 07:47

La nit del dia 19 al 20 de gener es portaran a terme tasques de desmantellament del peatge de l'AP-7 a la sortida 35 (Vila-seca, Salou), segons informa la Demarcació de Carreteres de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Els treballs afectaran els moviments de sortida i entrada de l'autopista.De les 22.00 h. del dimecres dia 19 de gener de 2022 a les 06.00 h. del dijous dia 20 de gener es talla l'accés de la Sortida 35 Vila-seca - Salou, cap a i des de l'Autopista AP-7. Afecta els moviments de sortida per al trànsit que circuli per l'AP- 7 direcció Barcelona i direcció Castelló-València, així com els que circulen per l'A-7 i C-14, que vulguin accedir a l'AP-7. I de les 06.00 h. a les 18.00 h. del dia 20, es limitaran els carrils disponibles d'accés a l'antic peatge de la Sortida 35.