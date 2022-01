Els Tres Tombs recorren els carrers de Vila-seca per Sant Antoni

La tradicional Missa Major va tenir una gran afluència de públic malgrat la pandèmia

Actualitzada 17/01/2022 a les 20:50

Vila-seca va celebrar els Tres Tombs ahir al migdia. En el marc de les festes de Sant Antoni, els cavalls i els carruatges van sortir des de l'avinguda de la Generalitat a les 12 hores del migdia acompanyats per la banda Sones de Pasión. Al llarg del recorregut, en diferents punts del municipi, així com en finalitzar, també es va poder beneir els animals. Després de la desfilada, es va dur a terme la tradicional Missa Major que, enguany, tot i les restriccions per la pandèmia, va comptar amb una gran afluència de públic.

El municipi recuperava la presencialitat d'un dels esdeveniments estrella de les Festes de Sant Antoni. Cristina Cid, regidora de Turisme i Festes de l'Ajuntament, valorava molt positivament el nombre de persones que s'hi van acostar malgrat que només fos dia festiu a Vila-seca.

Pel que fa a les restriccions per la pandèmia, Cid afirmava que «no s'han notat. La gent té ganes de sortir i la població ha donat molt bona resposta». «L'hora de beneir els animals ha estat plena de gom a gom», s'alegrava la regidora, qui afegia que en la benedicció es van veure tota mena d'animals, «fins i tot un camaleó». El mateix va succeir amb la Missa Major, que també es va notar molt plena. «En comparació amb altres anys, mai havia vist tanta afluència en aquest acte», afirmava Cid fent també referència a les bones condicions meteorològiques que van permetre que els dos actes de la jornada d'ahir se celebressin sense cap impediment.

Preguntada pel nou protocol de benestar i qualitat animal que es va posar en marxa diumenge als Tres tombs de Valls i que també s'ha estès a la resta de municipis tarragonins, Cid va respondre que també es va respectar a Vila-seca. «Gran part dels participants dels Tres Tombs de Valls també formen part dels de Vila-seca. En tot cas, hem intentat que els animals no duguin sobrepès i que pateixin el mínim possible», confirmava la regidora.

D'altra banda, tot i que el punt àlgid de la Festa Major d'Hivern de Vila-seca es va viure ahir, el municipi encara es reserva per alguns dels actes més tradicionals que es duran a terme durant el cap de setmana. Divendres es durà a terme la XL Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXIV Milla Local i, al vespre, José Corbacho presentarà Ante todo mucha calma un monòleg de 75 minuts, en clau d'humor, que ja ha exhaurit totes les entrades disponibles. El cap de setmana l'encetarà la XI Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca, el dissabte a la plaça de l'Església, a la qual s'espera també molta gent.