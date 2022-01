El Camp de Tarragona suma set noves morts per covid i 2.903 nous positius

El ritme de creixement del risc de rebrot és més baix, mentre la velocitat de propagació del virus ha disminuït

Actualitzada 18/01/2022 a les 10:37

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat set noves morts per coronavirus al Camp de Tarragona en les últimes 24 hores i la xifra total des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 1.272. A les Terres de l'Ebre el número total es manté en 212 decesos.Pel que fa al nombre de contagis, la regió sanitària del Camp de Tarragona ha sumat 2.903 de nous, que sumen 111.812 totals. A l'Ebre s'han registrat 805 nous casos i la xifra total s'eleva a 31.414.La pressió als hospitals de la demarcació segueix a l'alça. Segons l'informe del Departament de Salut, el Camp de Tarragona ha sumat 10 pacients ingressats a planta i ja n'hi ha 182, mentre les UCI resten dues persones (37 ingressats). Als hospitals ebrencs hi ha dos pacients més a planta (49 en total) i hi ha 12 llits d'UCI ocupats (un més respecte la jornada anterior).El risc de rebrot ha augmentat però a un ritme més lent. Al Camp de Tarragona es troba en 4.954, fet que suposa 116 punts en només 24 hores. A les Terres de l'Ebre també ha pujat 18 punts i se situa en 4.962 punts. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt) aquesta ha baixat a Tarragona fins als 1,28 punts (-0,01) i a l'Ebre es troba en 1,23 (-0,02).Finalment, a les comarques de Tarragona 502.764 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 440.017 la segona i les terceres dosis s'han posat a 215.119 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.740 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 131.638 amb la segona i 68.541 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 48.307 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és 1.691.353. En paral·lel, s'han declarat 55 ingressats més (2.672) i set crítics més a l'UCI (529). El risc de rebrot s'enfila 24 punts (5.506), mentre que l'Rt baixa dues centèsimes fins a l'1,23. S'han notificat 101 morts i la xifra total és de 25.149 defuncions des de l'inici de la pandèmia. El 23,38% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.477,17 a 4.606,47 i a set dies ho fa de 2.569,34 a 2.612,67. Aquest dilluns els CAP van atendre 99.845 visites relacionades amb la covid.