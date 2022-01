Sant Miquel estrena vestit

El Ball de Diables de Vila-seca ha renovat la indumentària de la figura de Sant Miquel Arcàngel

Actualitzada 16/01/2022 a les 20:45

Vestir Sant Miquel, qui segons la tradició cristiana es va enfrontar a Llucifer i va capitanejar l'exèrcit celestial, no és poca cosa. Per això, el Ball de Diables de Vila-seca ha demanat a tres artesans amb mans d'or que confeccionin totes les parts de la nova vestimenta del seu Sant Miquel, una figura clau en la representació del Ball de Sant Miquel i Diables que la colla vila-secana escenifica cada festa major.

Els tres encarregats de renovar la imatge del sant han estat l'artesà vila-secà de ferro Antoni Mas –qui ja va ser el creador dels Ceptres de Llucifer (1990) i la Diablessa (1994) del mateix Ball de Diables– el reusenc Rubén Ortiz, que ha estat responsable de l'artesania del cuir, i la vila-secana Mar Altadill, encarregada de la part tèxtil del vestit.

La nova indumentària de Sant Miquel es va presentar el passat dijous al Castell de Vila-seca, com a acte d'arrencada de la Festa Major d'Hivern del municipi. La presentació, encapçalada pels representants del Ball de Diables, va estar presidida per l'alcalde, Pere Segura, i va comptar amb la presència dels artesans que han contribuït a la nova imatge de la figura. El president dels diables vila-secans va explicar que el procés de renovació de la vestimenta de Sant Miquel Arcàngel, una figura ja existent al Ball de Diables, culmina «un projecte de patrimonialització» que va arrencar amb la creació del Ball infantil i la posterior renovació dels tabals i de la vestimenta dels diables. El procés d'estudi, disseny i elaboració del nou vestit de Sant Miquel s'ha allargat durant un any i mig, i ha culminat amb una indumentària que remet a una de les representacions tradicionals de l'arcàngel, amb aspecte de general romà i, per tant, vestit amb una cuirassa de guerrer, casc i espasa curta. A l'esquena, hi porta les ales que l'identifiquen com l'arcàngel que és. També empunya un escut amb la inscripció Quis ut deus, que en llatí significa Qui com Déu?, i que és la traducció del nom Miquel en hebreu.

En el marc de la presentació, Antoni Mas, creador d'un gran nombre d'elements de la imatgeria festiva del territori, va explicar alguns detalls de la realització de les peces elaborades amb materials com el llautó, el coure i l'acer. Amb la simpatia i desimboltura que el caracteritza, va recordar els maldecaps que va patir per resoldre peces com el casc o l'empunyadura de l'espasa. Mas va explicar que fer servir tècniques de modista per a la presa de mides i l'elaboració dels primers patrons, i també que, amb l'ajuda del filferro, va poder donar forma a tot allò que els Diables vila-secans li havien demanat.

El Ball de Sant Miquel i els Diables es va recuperar a Vila-seca l'any 2010, en el marc del 20è aniversari de la colla. Un dels moments àlgids de l'entremès és la confrontació entre l'Arcàngel i Llucifer i la Diablessa, caps de les forces del mal. Aquesta representació es va fer aquest mateix dissabte, 15 de gener, actuació durant la qual Sant Miquel Arcàngel ja va lluir el seu nou vestit.