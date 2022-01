Montblanc adjudica la primera obra de reparació de les riuades del 2019

Les ajudes dels governs central i autonòmic, que sumen prop de 3 milions d'euros, no es van rebre fins al mes de desembre passat

Actualitzada 17/01/2022 a les 15:11

L'Ajuntament de Montblanc ha adjudicat la primera obra per reparar els danys causats pel desbordament del riu Francolí a l'octubre del 2019 i, posteriorment, pel temporal Gloria, segons informen fonts municipals.Les ajudes dels governs central i autonòmic, que sumen prop de 3 milions d'euros, no es van rebre fins al mes de desembre passat i, per aquest motiu, moltes de les obres estan encara pendents d'execució.La primera a adjudicar-se ha estat una rotonda que dóna accés al municipi, molt propera a un col·legi, i el mur del centre educatiu, per un import de 40.000 euros.L'obra més costosa correspon a un punt emblemàtic del municipi, el pont medieval, Pont Vell, al qual s'estima que es destinaran al voltant d'un milió d'euros.L'estructura original del Pont Vell va resistir, però l'aigua va destrossar tota la part moderna i encara està protegit amb tanques.També està previst reparar dos ponts més, el del Boloví i el del Molí del Pas, aquest reconvertit en passarel·la, les obres de la qual s'adjudicaran en breu.