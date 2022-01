La presidenta de la Diputació de Tarragona visita Prades i Vallclara

Actualitzada 17/01/2022 a les 08:13

«Fer que la vida als pobles de l'àmbit rural sigui encara més atractiva i equitativa». Aquest és el compromís que la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va refermar públicament durant les visites que, el passat dissabte al matí, va dur a terme als municipis de Prades, al Baix Camp, i Vallclara, a la Conca de Barberà. A tots dos pobles, que ha visitat oficialment per primera vegada com a presidenta de la institució, va conèixer de prop obres i serveis ja realitzats, així com projectes que estan en curs.La primera de les visites la va dur a terme a la vila de Prades. Acompanyada del vicepresident primer de la Diputació, Quim Nin, del diputat delegat de Cultura, Joan Josep Garcia; de l'alcaldessa del municipi, Lídia Bargas, i de regidors del consistori, Llauradó va anar a l'Ajuntament, al Castell i al Centre Cívic de la localitat, on s'hi van dur a terme obres amb el suport de la Diputació. A l'Ajuntament, per exemple, s'ha millorat l'accessibilitat amb la instal·lació d'un ascensor. Tot seguit, es van desplaçar al centre de visitants del Parc Astronòmic. Durant la visita a Prades, van tractar sobre el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, que serà clau per a la preservació mediambiental de la zona i aportarà un impuls socioeconòmic molt important als municipis que en formaran part.El futur parc natural i la certificació Starlight també s'han tractat en la visita a Vallclara, atès que aquest municipi se situa dins de l'àmbit del futur parc i, a més, també compta amb el segell turístic que acredita la bona visibilitat nocturna del cel. A part de conèixer els nous projectes previstos a la vila, la comitiva es va desplaçar també al local social per veure in situ les millores que s'hi han dut a terme amb el suport del Pla d'Acció Municipal de la Diputació.