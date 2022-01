La Canonja celebrarà la Festa Major d'hivern potenciant els actes a l'aire lliure

Els actes començaran el dimecres a la tarda amb la baixada de carretons i durarà dos caps de setmana

Actualitzada 17/01/2022 a les 15:25

Un any més, la Festa Major d'Hivern de la Canonja ja torna a ser aquí. Durant dos caps de setmana, aquest municipi celebra Sant Sebastià amb un programa d'actes adaptat a les actuals circumstàncies i prenen totes les precaucions possibles per evitar nous contagis. «Venim d'unes festes de Nadal descafeïnades i contingudes a causa de la pandèmia, per continuar amb la Festa Major de Sant Sebastià que seguirà en la mateixa líni», comenta l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz. «Ara no podem baixar la guàrdia, però tot i així des de la Regidoria de Festes s'ha preparat una proposta d'actes per gaudir de la festa d'hivern amb les màximes mesures de seguretat».Amb la voluntat de mantenir la festa, «els actes s'han reinventat», ens explica la regidora de festes, Glòria Virgili i es condicionaran a les recomanacions sanitàries per garantir les distàncies de seguretat, l'ús de la mascareta, evitar aglomeracions i permetre controls d'accés i aforament.«Així doncs, s'han hagut d'anular alguns actes que estaven programats per aquest cap de setmana degut a l'alt índex de contagis que s'han enregistrat en els últims dies», continua Glòria Virgili, com és el cas del teatre de las 'Chicas de Oro' que malauradament haurà d'esperar per fer l'estrena i el 26è Cros de la Canonja que ha estat ajornat pel Consell Esportiu del Tarragonès.En canvi, es mantenen actes tradicionals com la processó pels carrers de la Canonja i també tots aquells que es duen a terme a l'aire lliure, com la baixada de carretons, el correfocs dels Diables de la Canonja, el campionat d'skate i el passeig en segways.Els únics actes que es realitzaran a l'interior són l'espectacle infantil del dijous 20 a la tarda, el monòleg del divendres 21 al vespre i el concert de Festa Major del dissabte. Per aquests tres actes caldrà entrada preassignada, amb distància entre seients i l'aforament serà del 70%.L'escudella popular que tant d'èxit va tenir en la passada Festa de la Municipalitat, es torna a recuperar en el mateix format per emportar, el diumenge 23 de gener.«Venim d'unes setmanes molt complicades i encara ens hem de moure amb molta cautela, però també tenim clar que cal anar recuperant terreny, i per això s'ha treballat en un programa per celebrar la nostra Festa Major d'hivern», finalitza l'alcalde Roc Muñoz.