L'Hospital Joan XXIII rep 361 donacions de sang durant la marató

Actualitzada 17/01/2022 a les 08:02

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona va rebre un total de 361 donacions de sang durant la Marató de Donants de Sang que es va dur a terme la setmana passada. L'Hospital Sant Joan de Reus en va recollir 143, i el Verge de la Cinta de Tortosa, 75. Això, pel que fa als centres de la demarcació.En total, a Catalunya, la Marató ha deixat un balanç de 8.521 donacions, incloses les que s'han obtingut fora dels hospitals, amb campanyes arreu del territori. Segons han indicat el Departament de Salut i el Banc de Sang i Teixits, la pandèmia de la covid ha reduït en un 10% les donacions respecte l'any passat.Actualment hi ha sang a Catalunya per atendre les necessitats dels hospitals dels set dies pròxims, encara que de fet l'òptim seria tenir-ne suficient per a vuit o nou dies. A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions per assegurar les necessitats.