El Govern paga 94,1 MEUR a Abertis per compensar inversions i deutes de la C-31, la C-32 i la C-33

Actualitzada 17/01/2022 a les 08:30

El Govern ha pagat 94,1 milions d'euros a Abertis per compensar inversions fetes i deutes relacionats amb la concessió –finalitzada el 31 d'agost- de les autopistes C-31, C-32 i C-33, segons ha publicat Nació Digital i ha pogut confirmar l'ACN. La decisió es va aprovar al consell executiu del 21 de desembre, i consta en un acord de Govern que distribueix els diners en tres partides: 65,7 milions per un conveni marc pel Maresme del 2010; 23,3 milions per un conveni del 2013; i 5 milions més per un altre del 2015.Segons l'acord, els diners són «en concepte d'abonament a compte dels saldos de compensació final que puguin correspondre pels diferents convenis signats de modificació de la concessió per a la construcció» d'aquestes vies.