El Cós de Sant Antoni torna a brillar al Torre d'en Dolça de Vila-seca

Les tradicionals curses van comptar amb la participació de 13 cavalls pura sang anglesos i milers de persones de públic

Actualitzada 16/01/2022 a les 21:48

El Cos de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional, va tornar a celebrar-se ahir al matí a Vila-seca després d'un any en què l'esdeveniment no comptés amb públic a causa de la crisi sanitària. La competició, que se celebra en el marc de la Festa Major de Vila-seca, va tenir lloc al circuit hípic del Parc de la Torre d'en Dolça. Milers de persones van seguir tres curses on van participar un total de 13 cavalls pura sang anglesos i on es van repartir 30.000 euros en premis.

La primera cursa a disputar-se va ser el Premi Torre d'en Dolça, de 1.700 metres de distància i que va guanyar el cavall Nayade, de la quadra Costa la Vall i muntat pel genet J.L. Borrego. Seguit d'aquest, la segona posició va ser pel cavall irlandès Azorin muntat pel genet N. de Julian de la quadra El Sable, i que es va endur el Trofeu Societat El Fénix. El tercer en passar la línia de meta va ser el cavall Briareo muntat pel genet Pulido de la quadra MP Racing i que va endur-se el Trofeu Societat Ateneu Pi i Margall. Finalment, la quarta posició va ser per Pearline Bareliere i el seu genet, I. Melgarejo, que forma part de la quadra Costa La Vall.

Un cop finalitzada aquesta primera cursa, es va disputar el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, amb una distància de 2.500 metres, i el guanyador de la qual va ser el cavall Legionario, de la quadra Santa Bárbara, muntat per I. Melgarejo. La segona posició i, per tant, guardonat amb el Trofeu Raval de la Mar, va ser pel cavall irlandès Sound Of Victory muntat pel genet N. Saccu de la quadra Yeguada Terrer. En tercera posició hi va quedar el cavall francès Idole Royale amb el genet C. Perez de la quadra Alegre i que es va endur el Trofeu Mas Calvó. El quart cavall en finalitzar va ser Tondero, muntat per N. de Julian, de la quadra Siempre Fani.

Per últim, en la cursa Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, la victòria se la va endur el cavall Adaaylight Danger, de la quadra Mad Men, muntat per N. Saccu. En segona posició i, per tant, guardonat amb el Torfeu Cooperativa Agrícola hi va quedar el cavall irlandès Adaaylight Dancer muntat pel genet N. Saccu i de la quadra Mad Men. Seguidament, el Trofeu Societat Las Vegas, que guardonava la tercera posició, va ser pel cavall Alaska muntat pel genet J. L. Borrego de la quadra Costa la Vall. En quarta posició va quedar-hi Zanacat muntat per C. Perez i de la quadra Ibaita. Seguint amb aquest ordre, la cinquena posició va ser per al cavall Havana Magic, muntat per Sr. Pulido, de la quadra MP Racing. Finalment, la darrera posició va ser pel cavall irlandès Trecer, muntat pel genet I. Melgrejo de la quadra Belen.

Tradicionalment, les curses es corren el diumenge més proper del 17 de gener o el mateix dia si així escau.