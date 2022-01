Creixell confia que la fibra òptica faci crèixer el nombre d'empadronats

En un parell de mesos s'haurà desplegat

Actualitzada 16/01/2022 a les 22:07

L'alcalde de Creixell, Jordi Llopart, confia que el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi provoqui, a mitjà termini, l'augment dels nous empadronaments. De fet, el teletreball a què ha obligat la pandèmia a molts sectors ha repercutit ja en l'increment de població, un fenomen que Llopart espera que es multipliqui amb la possibilitat d'accedir amb bona qualitat a Internet des de qualsevol punt del municipi gràcies a la fibra òptica.

El desplegament de la fibra òptica ha començat al municipi i s'espera que estigui llest a finals d'aquest mes o principis de febrer. Segons Llopart, bona part de la instal·lació es fa amb cablejat aeri, tret de les zones on la xarxa ja està preparada pel seu soterrament. «Hi ha hagut un increment de veïns que s'han empadronat a Creixell i que estan fent teletreball. Tal com estan les coses és important no només per als veïns, sinó també pel comerç i els negocis», explica l'alcalde. «Tenim molts veïns de segona residència que han estat venint i s'hi haurien pogut quedar a fer teletreball», afegeix Llopart. Creixell té una població estable de 3.700 persones empadronades. La segona residència és part important del municipi i, en temporada alta, el municipi arriba fins als 5.000 habitants. Llopart reconeix que l'empadronament de veïns de segona residència permetria a l'Ajuntament percebre un finançament ajustat a la població real de la localitat i, per tant, millorar també els serveis.

L'Ajuntament de Creixell ha informat la població sobre el desplegament de la fibra òptica i recorda que, per a més informació, es pot trucar a la Xarxa de Telecomunicacions Alternatives (XTA) al telèfon 938 975 200 en el qual que s'atendran les demandes personalment i exposaran solucions a les necessitats de cadascú.