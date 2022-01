Valls recupera la celebració dels Tres Tombs i estrena nou protocol de benestar i qualitat animal

Valls ha recuperat aquest diumenge la celebració dels Tres Tombs després d'un any d'absència a causa de la pandèmia. Una setantena de cavalls i una trentena de carruatges han participat en la 43a edició, on s'ha estrenat el protocol de benestar i qualitat animal elaborat per la Coordinadora Tres Tombs Província de Tarragona.Més enllà de vetllar per la seguretat dels equins durant el transcurs de la festa, el document pretén "buscar l'excel·lència" pel que fa a la recreació històrica, tal com ha assenyalat la sotssecretària de la Societat de Sant Antoni de Valls, Tània Guasch. Malgrat que s'han mantingut els tres tombs a la ciutat, enguany s'ha escurçat el recorregut habitual a causa de la instal·lació de l'enllumenat de les Decennals.