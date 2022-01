La Diputació de Tarragona referma el suport als municipis més petits per garantir-ne infraestructures i serveis

La presidenta, Noemí Llauradó, ha visitat Prades i Vallcarca, dos pobles que se situen dins del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Actualitzada 15/01/2022 a les 17:17

«Fer que la vida als pobles de l'àmbit rural sigui encara més atractiva i equitativa». Aquest és el compromís que la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha refermat públicament durant les visites que, aquest dissabte al matí, ha dut a terme als municipis de Prades, al Baix Camp, i Vallclara, a la Conca de Barberà. A tots dos pobles, que ha visitat oficialment per primera vegada com a presidenta de la institució, ha conegut de prop obres i serveis ja realitzats, així com projectes que estan en curs.



La primera de les visites l'ha dut a terme a la vila de Prades. Acompanyada del vicepresident primer de la Diputació, Quim Nin, del diputat delegat de Cultura, Joan Josep Garcia; de l'alcaldessa del municipi, Lídia Bargas, i de regidors del Consistori, Llauradó ha anat a l'Ajuntament, al Castell i al Centre Cívic de la localitat, on s'hi han dut a terme obres amb el suport de la Diputació. A l'Ajuntament, per exemple, s'ha millorat l'accessibilitat amb la instal·lació d'un ascensor. Tot seguit, s'han desplaçat al centre de visitants del Parc Astronòmic, un espai de turisme i coneixement que vetlla per la protecció del cel fosc de les Muntanyes de Prades i la Serra de Montsant i que impulsa la recerca i la divulgació científica, alhora que du a terme diverses activitats per a tots els públics. En aquest sentit, Prades disposa de la certificació de Destinació Turística Starlight, atorgada per la fundació internacional del mateix nom i que compta amb el suport de la Diputació. Alhora, i segons ha ressaltat la presidenta Noemí Llauradó, la Diputació col·labora activament amb els municipis en els projectes de reducció de consum energètic i de contaminació lumínica, donant suport jurídic als municipis, acompanyant-los en el procés de tramitació administrativa i oferint suport tècnic per a l'elaboració de projectes de millora de l'enllumenat i ajuts econòmics per a la seva execució.Durant la visita a Prades, han tractat sobre el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, la creació del qual es va anunciar el passat mes de desembre i que es preveu que sigui una realitat d'aquí tres anys. Han destacat que aquest fet serà clau per a la preservació mediambiental de la zona i aportarà un impuls socioeconòmic molt important als municipis que en formaran part.El futur parc natural i la certificació Starlight també s'han tractat en la visita a Vallclara, atès que aquest municipi se situa dins de l'àmbit del futur parc i, a més, també compta amb el segell turístic que acredita la bona visibilitat nocturna del cel. Llauradó hi ha estat rebuda per l'alcalde, Rosendo Roig, i altres membres del consistori. A Vallclara també hi ha assistit la diputada delegada del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació, Marta Blanch. A part de conèixer els nous projectes previstos a la vila, s'han desplaçat al local social per veure in situ les millores que s'hi han dut a terme amb el suport del PAM de la Diputació. La presidenta de la Diputació ha assenyalat que aquest equipament esdevé «un eix vertebrador més de dinamització local, ja que fomenta la interacció social i motiva les relacions interpersonals, factors fonamentals a tenir en compte en la millora de la qualitat de vida d'un municipi». Segons ha afegit, aquesta és una de les múltiples contribucions de la Diputació a l'àmbit rural per millorar-ne la qualitat de vida i frenar-ne el despoblament.