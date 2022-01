La demarcació de Tarragona suma més de 2.600 nous contagis i les dades epistemològiques continuen empitjorant

Es rebaixa lleugerament la pressió hospitalària en una jornada en la que no s'han de lamentar defuncions

Actualitzada 15/01/2022 a les 10:02

Situació a Catalunya

La sisena ona de la covid-19 continua colpejant la Província de Tarragona amb força. Segons dades proporcionades pel Departament de Salut de la Generalitat, ahir es van notificar 2.048 nous positius al Camp de Tarragona, que sumen 105.863 casos totals i 557 a les Terres de l'Ebre. , que en sumen 29.561 casos totals.Les dades epistemològiques segueixen la seva tendència a l'alça. El Risc de rebrot suma 362 punts a les comarques tarragonines per situar-se en 4.237 punts i 315 a l'Ebre per situar-se en 4.433. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt) a Tarragona aquesta xifra ha sumat 0,06 punts per enfilar-se fins als 1,19 i a l'Ebre també augmenta fins als 1,15 punts (+0,06).En la jornada d'ahir, afortunadament, no es van haver de lamentar defuncions per la covid-19 als hospitals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De manera que el nombre total de morts es manté en 1.253 al Camp de Tarragona i 212 a les Terres de l'Ebre.La pressió hospitalària es rebaixa lleugerament. Tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre s'ha reduït en 4 pacients el nombre d'ingressats a planta (154 i 45 respectivament). El nombre d'ingressats a la Unitat de Cures Intensives, ha augmentat en 2 al Camp de Tarragona (34) i ha disminuït a l'Ebre en 4 pacients (11).Finalment, a les comarques de Tarragona 501.089 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 438.976 la segona i les terceres dosis s'han posat a 206.533 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.596 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 131.290 amb la segona i 66.524 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 30.833 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.606.155. En paral·lel, la pressió als hospitals baixa amb 119 ingressats menys (2.405) i 5 crítics menys a l'UCI (510). El risc de rebrot continua disparat i s'enfila 316 punts superant els 5.000 (5.015), mentre que l'Rt creix quatre centèsimes fis a l'1,19. No s'ha notificat cap mort i la xifra total es manté en 25.002 defuncions per la pandèmia. El 27,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.187,62 a 4.304,16 i a set dies ho fa de 2.275,21 a 2.323,60. Aquest divendres els CAP van atendre 76.011 visites.