Creixen les baixes a les Decennals de Valls mentre el grup covid de la Coordinadora de Colles desaconsella anar-hi

La colla de la capital del Baix Penedès ha anunciat la seva decisió aquest dissabte a través de Twitter amb un comunicat en què detalla que han declinat ser-hi «per responsabilitat social» i per «minimitzar al màxim possible les situacions de risc». Els Nens del Vendrell han agraït a la Colla Joves Xiquets de Valls i a la Colla Vella dels Xiquets de Valls la seva invitació tot assegurant que esperen retrobar-los «ben aviat». A més, la formació ha confirmat que sí que participarà en les jornades sobre inclusió al món casteller, que es faran el dissabte 29 de gener.Els Marrecs de Salt han optat per fer pública la decisió de no participar-hi publicant al seu compte de Twitter un enllaç a un article de la Revista Castells que detalla les altes i les baixes que hi ha a la Decennal.Per la seva banda, els Castellers de Sant Cugat han confirmat a l'ACN que han decidit no participar en les Decennals «tot i que els feia molta il·lusió». La colla ha decidit declinar la invitació seguint les recomanacions del grup covid de la CCCC, que aquesta setmana han aconsellat «la suspensió de tota activitat castellera de les colles» fins que «les taxes d'incidència no estiguin als valors d'octubre de 2021». En declaracions a l'ACN, el cap de colla dels Castellers de Sant Cugat, Marcel Serra, ha lamentat que el departament de Salut i el grup d'experts de la CCCC no s'hagin posat d'acord i que hi hagi «discrepància de criteris» pel que fa a la continuïtat de l'activitat castellera.