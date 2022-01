Valls busca portadors d'aire

Actualitzada 13/01/2022 a les 20:04

Aquests últims dies, els veïns de la capital de l'Alt Camp s'han trobat amb diversos cartells amb l'anunci «Cerquem persones per al porteig de 398m3 d'aire». L'anunci inclou una convocatòria per a aquest dissabte, 15 de gener, a les 11.30 h., davant de l'Església de Sant Joan.

Al darrere de la crida hi ha el col·lectiu vallenc 398m3, format per artistes locals que van decidir agrupar-se després del tancament de la Capella de Sant Roc la primavera de 2021. Com a resposta, el col·lectiu va posar en marxa un cicle d'accions amb creadors del territori, entre els quals hi ha Leix (Aleix Antillach), que és l'artífex de l'acció de dissabte.

«Em van donar carta blanca, així que els vaig fer aquesta proposta que és senzilla, directa i molt visual», explica Antillach. «El que farem és inflar globus fins a acumular 398m3 d'aire, i els farem circular des de l'església de Sant Joan, pel carrer de la Cort, reproduint el que són els recorreguts més festius o solemnes de la ciutat, fins al Pati», detalla. La idea és transportar una dotzena de globus d'uns tres metres de diàmetre i d'aquí que el col·lectiu faci una crida a la col·laboració ciutadana: «Per fer aquesta processó ens aniria bé tenir almenys tres persones per globus, per transportar-los i mirar que puguin arribar bé, perquè són peces fràgils».

La Capella de Sant Roc de Valls, situada a les dependències de l'Institut d'Estudis Vallencs, havia acollit un projecte d'art contemporani durant més de 35 anys, havent-se convertit en un espai de referència de l'art contemporani al Camp de Tarragona.

El Col·lectiu 398m3 va adoptar aquest nom en referència a les dimensions de l'espai perdut, i és per això també que s'ha escollit aquesta quantitat d'aire per ser traslladada aquest dissabte pel carrer de la Cort.

«El que pretenem amb aquesta acció és generar preguntes i expectació», subratlla el seu impulsor, qui assenyala també que «és probable que passin coses que no sabem», perquè «és una acció plena d'incerteses».

Leix és arquitecte i urbanista, feines que realitza en paral·lel a la creació plàstica i visual, el disseny, la museografia i el comissariat artístic.

Establert a Alcover, és el director del Cicle d'Arts Visuals del Convent de les Arts, titulat Parlem Contemporani?, una labor que, explica, li ha permès «teixir complicitats amb agents del camp artístic del territori», i també «establir una presa de pols de l'estat de l'art contemporani al Camp de Tarragona».

La percepció, afirma, és que «estem en un territori poc abonat per a l'art contemporani, que encara funciona amb forma de petites capelletes disgregades i amb iniciatives que floreixen i es marceixen». Aquesta «falta de múscul», explica, estaria motivada perquè «l'art contemporani encara sorgeix sobretot en àmbits més urbans i ens falta veure el Camp de Tarragona com una àrea metropolitana».

Quant al tancament de la Capella de Sant Roc, conclou que «plou sobre mullat».