L'escultora de Castellvell Mercè Bessó busca una parella de models

Per la realització d'un conjunt escultòric al natural

Actualitzada 14/01/2022 a les 17:58

L'escultora Mercè Bessó, resident a Castellvell, està buscant dos models per a realitzar un conjunt escultòric al natural. Bessó cerca un noi i una noia joves, d'entre 18 i 25 anys i demana que la noia «sigui més jove que el noi».Segons la petició que ha realitzat l'escultora a les xarxes, el noi que ha de fer de model, «ha de tenir bona forma física que es reflecteixi en el cos». El taller de Bessó és a tocar del poble de Castellevell i per aquest motiu considera que l'ideal seria que els models fossin del mateix municipi, per poder realitzar totes les sessions de modelat per finalitzar el conjunt escultòric.Els interessats a fer de models per a l'escultora poden posar-se en contacte amb ella. A la web de l'artista ( www.mercebesso.com ) hi ha un formulari de contacte on adreçar-se.