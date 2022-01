Veïns, sindicats i ajuntaments recorden les víctimes amb un minut de silenci davant l'empresa química

Actualitzada 14/01/2022 a les 20:32

Dues concentracions han recordat aquest divendres l'explosió a l'empresa IQOXE (La Canonja) en el segon aniversari de la deflagració que va causar tres víctimes mortals. Veïns, sindicats i ajuntaments de l'entorn del polígon petroquímic han reclamat celeritat a la Generalitat en el desplegament del Plaseqta, així com la redacció d'un pla de comunicació per reaccionar en cas de risc químic i la implementació de més mesures de seguretat.Davant la companyia un centenar de persones han homenatjat les víctimes amb un minut de silenci i han fet sonar les sirenes d'alarma que el dia del sinistre no van activar.A banda, l'Associació de Veïns de Bonavista ha reunit una cinquantena de persones a la plaça de la Constitució del barri tarragoní.