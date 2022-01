Alerten d'una nova estafa que suplanta la Caixa i roba les dades dels seus clients

Els usuaris reben un correu electrònic fent-se passar per la entitat bancària

Actualitzada 14/01/2022 a les 09:27

La Policia Local de Cambrils ha alertat d'una nova estafa que circula, la qual suplanta a la Caixa, i que hauria arribat als seus veïns. Els usuaris de l'entitat reben un correu electrònic on se'ls explica que el banc ha actualitzat l'accés de clients en línia i que per tal d'entrar de la nova forma cal actualitzar les seves dades.A més per accedir-hi disposen d'un termini molt curt de temps.El correu electrònic també conté un enllaç que en seleccionar-lo porta a una altra pàgina amb l'aparença de la Caixa perquè introdueixin informació personal. En cas de fer-ho, els estafadors aconsegueixen les dades bancàries de les víctimes.La Policia Local ha demanat als ciutadans que posin en dubte aquest tipus de correus electrònics i que ho posin en coneixement de l'entitat bancària.