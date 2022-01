Els Castellers de Sants, els Bordegassos de Vilanova i els Castellers d'Altafulla descarten participar a les Decennals

En un comunicat, els Castellers de Sants han agraït «la invitació i l'esforç» perquè la Decennal fos «tan segura com fos possible», però afegeixen que «les circumstàncies que envolten l'acte i la logística prèvia i posterior a la trobada no juguen a favor de la minimització del risc» que creuen que toca aplicar en la situació actual.Els Bordegassos de Vilanova han sotmès la participació a votació dels membres de la colla, i el no ha guanyat amb un 71,7% dels vots, davant del 28,3% del sí. Pel que fa als Castellers d'Altafulla, a banda de declinar participar a les Decennals, la colla ha donat per finalitzada la temporada i ha anunciat que reprendrà assajos el març.Pel que fa als Moixiganguers d'Igualada, mantenen ara com ara la participació tot i que la decisió definitiva la posposen per a la setmana abans de les Decennals. De moment queden a l'expectativa de com evoluciona la situació, per bé que fonts de la colla han indicat a l'ACN que «la voluntat és ser-hi».La renúncia de les tres colles arriba entre els dubtes que ja expressaven ahir les agrupacions de Tarragona que, a quinze dies de la trobada, anunciaven que decidiran en els propers dies si hi participen. Això afecta les colles Xiquets de Tarragona, Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Reus, Nens del Vendrell o Castellers de Sant Pere i Sant Pau. De moment, només ha confirmat l'assistència la colla dels Xiquets del Serrallo, si bé ha puntualitzat que només farà un pilar.Altres colles que s'han manifestat són els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Santpedor, totes tres per indicar que han declinat l'assistència, igualment per raons sanitàries.Mentrestant, els organitzadors de l'esdeveniment han garantit la «màxima seguretat i responsabilitat» a la trobada, que preveia agrupar les 81 colles castelleres de Catalunya en el marc de les Festes Decennals de la Candela de Valls. L'alcaldessa del municipi, Dolors Farré, assegurava ahir que es prendran «més mesures de les que caldrien».