Educació ja ha cobert a Tarragona gairebé 550 baixes de professors per covid-19

Actualitzada 13/01/2022 a les 17:30

El Departament d'Educació segueix, de forma extraordinària, fent nomenaments diaris de docents en el cinquè dia des de l'inici d'aquest de segon trimestre, per tal de garantir el ple funcionament presencial dels centres educatius.



Avui Educació ha nomenat 65 professors a la demarcació, 53 als centres del Camp de Tarragona i 12 a les Terres de l'Ebre. Des de l'inici del curs el passat dilluns 10 de gener s'han cobert 542 baixes laborals per covid-19 a la província, 393 a Tarragona i 149 a l'Ebre.Segons va informar dilluns Educació, es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies –fins ara es cobrien les de 7 o més dies de durada-. A més, durant els pròxims dies, si és necessari, es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. També per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la següent.