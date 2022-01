Dades tràgiques per Tarragona que registra vuit nous morts per covid i 32 nous ingressats

Situació a Catalunya

Les dades epidemiològiques a la demarcació de Tarragona han empitjorat en 24 hores ja que s'han registrat noves morts per covid i han augmentat les persones hospitalitzades als centres sanitaris del territori.Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut ha notificat vuit noves morts per coronavirus a la regió del Camp de Tarragona i ja compta amb total de 1.262 morts des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre la xifra es manté en 211 decesos en total.Aquests dijous s'han notificat 2.414 nous positius al Camp de Tarragona, que sumen 101.275 totals. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 629 nous casos i la xifra total s'eleva a 28.307.També ha empitjorat el risc de rebrot que s'ha disparat fins als 3.564, fet que suposa 292 punts en només 24 hores. A les Terres de l'Ebre també ha augmentat i ho ha fet en 294 punts més i se situa en 3.784 punts. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt) aquesta ha pujat a Tarragona i a l'Ebre tres centèsimes i es troba en 1,09 i 1,04, respectivament.El nombre de pacients ingressats a planta al Camp de Tarragona s'ha elevat considerablement a 153 (+28) mentre les UCI es mantenen en 32 ingressats. Als hospitals ebrencs hi ha set pacients més a planta (48 en total) i hi ha 15 llits d'UCI ocupats (+1).Finalment, a les comarques de Tarragona 499.490 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 437.145 la segona i les terceres dosis s'han posat a 194.329 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.457 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 130.863 amb la segona i 63.579 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 34.912 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.539.896. Els hospitals han sumat 93 ingressats més, fins als 2.405. A més, hi ha 527 pacients crítics a les UCI, dos més que fa 24 hores. El risc de rebrot continua pujant, en les últimes 24 hores ho fa 340 punts i arriba als 4.380. L'Rt també puja i se situa ara en 1,12, quatre centèsimes més. En paral·lel, s'han notificat 57 morts i la xifra total és de 24.974. El 27,41% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 3.823,13 a 4.011,50 i a set dies ho fa de 2.022,33 a 2.162,93. Aquest dimarts els CAP van atendre 72.035 visites.